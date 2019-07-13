Смешко заявил, что его партия готова подставить плечо новой власти

У "Силы и чести" достаточно профессионалов, говорит политик

Владимир Тимошенко и Игорь Смешко. Фото: sylaichest.org

Партия "Сила и честь" готова к сотрудничеству с новой властью и готова подставить ей свое плечо. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил председатель партии Игорь Смешко.

"Позиция нашей партии "Сила и честь" остается такой, как и раньше: мы готовы к сотрудничеству, готовы предложить беспартийных профессионалов, которые никогда не были в политической власти. Мы видим, что есть кризис этой политической власти на сегодняшний день. И нам надо собирать сейчас этих профессионалов по стране, они со временем просто исчезают. Некомпетентность политической власти началась с того, что были политические назначения от партий, которые не идейные и никогда не собирались строить демократию. Они свою вертикаль строили по чисто авторитарно-клановому принципу и вымывали профессионалов из структур", – отметил Смешко.

Политик также подчеркнул, что его партия готова подставить плечо новой власти, ведь в списках политсилы достаточно специалистов.

"Пример: генерал-лейтенант Владимир Тимошенко, 10-й номер избирательного списка партии "Сила и честь". Сейчас в США о нем фильм показывают. Он один из лучших специалистов по борьбе с международной организованной преступностью и наркотрафиком. В нашем списке вообще около 17 офицеров, четыре генерала и 12 боевых офицеров, воевавших последние пять лет на востоке. Поэтому мы готовы подставить плечо новой власти", – сказал Смешко.

Новости "Сегодня" сообщали, что Смешко объяснил, чем грозит потеря профессионализма в органах власти .

Также писалось, чтоСмешко и генерал Тимошенко представили фильм о ликвидации транснационального наркокартеля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Смешко заявил, что его партия готова подставить плечо новой власти". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"