Кличко предложил кандидатам в президенты "спортивный" вариант сдачи анализов
Украинский боксер считает, что процедура сдачи анализов кандидатами в президенты выглядела кустарно и смешно
Объективно проанализировать пробы участников второго тура президентских выборов в Украине может Владимира Зеленского и Петра Порошенко может Всемирное антидопинговое агентство, считает украинский боксер Владимир Кличко, назвав сегодняшнюю процедуру смешной.
"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency", – написал он у себя на странице в Facebook 5 апреля.
Экс-чемпион мира предложил свою помощь в организации взятия материалов для анализа, назвав сегодняшний уровень организации "кустарным".
"Доверьтесь профессионалам!" – призвал он участников президентской гонки.
Кличко добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и выразил надежду, что "кандидатам в президенты не откажут".
Напомним, что утром 5 апреля Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева.
Мы также писали, что действующий президент Украины сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский". Позже из результатов экспресс-теста стало известно, что в крови у гаранта не обнаружено психоактивных веществ.
Читайте подробней о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.
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