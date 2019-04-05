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Кличко предложил кандидатам в президенты "спортивный" вариант сдачи анализов

Сегодня, 14:16

Украинский боксер считает, что процедура сдачи анализов кандидатами в президенты выглядела кустарно и смешно

Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Mikhail Palinchak
Петр Порошенко. Фото: REUTERS/Mikhail Palinchak.
Кличко предложил кандидатам в президенты "спортивный" вариант сдачи анализов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/737/96a/5ca73796adc00.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/737/96a/5ca73796adc00.jpg Новости Украинский боксер считает, что процедура сдачи анализов кандидатами в президенты выглядела кустарно и смешно

Объективно проанализировать пробы участников второго тура президентских выборов в Украине может Владимира Зеленского и Петра Порошенко может Всемирное антидопинговое агентство, считает украинский боксер Владимир Кличко, назвав сегодняшнюю процедуру смешной.

"Если вы так открыты и заинтересованы в объективном результате, то сделайте это по репутационно проверенному методу в международной организации World Anti-Doping Agency", – написал он у себя на странице в Facebook 5 апреля.

Экс-чемпион мира предложил свою помощь в организации взятия материалов для анализа, назвав сегодняшний уровень организации "кустарным".

"Доверьтесь профессионалам!" – призвал он участников президентской гонки.

Кличко добавил, что уже отправил запрос о возможности таких тестов в WADA и выразил надежду, что "кандидатам в президенты не откажут".

Напомним, что утром 5 апреля Зеленский сдал кровь на анализ в одной из частных клиник Киева.

Мы также писали, что действующий президент Украины сдал образцы крови, мочи и волос в медпункте НСК "Олимпийский". Позже из результатов экспресс-теста стало известно, что в крови у гаранта не обнаружено психоактивных веществ.


Читайте подробней о том, как Порошенко и Зеленский сдавали анализы.

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Тег Порошенко, дебаты, Зеленский, анализы, нск олимпийский, выборы 2019, Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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