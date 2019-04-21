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Снова селфи с бюллетенями: голосование на выборах началось с сотни нарушений

Сегодня, 10:46

Также в полицию звонят и жалуются на угрозы физической расправой и кражу бюллетеней

Фото: AFP

С начала голосования во втором туре выборов президента Украины, которое стартовало в 08:00, в полицию уже поступило больше сотни обращений о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Отмечается, что больше всего сообщений о нарушениях связаны с незаконной агитацией.

"Полиция зарегистрировала 102 заявления и сообщения, связанные с избирательным процессом: незаконная агитация – 28, фотографирования бюллетеней – 5, угроза физической расправой – 2, попытка вынести бюллетень – 1", – сообщили в МВД.

Как проходит голосование во втором туре выборов президента Украины смотрите вспецвыпусках "Сегодня" в 11:00, 15:00 и 19:00. Мы первыми покажем результаты экзит-полов и расскажем, были ли существенные нарушения.

Мы уже сообщали, что накануне второго тура в МВД рассказали о количестве нарушений избирательного законодательства, начиная с 1 апреля, сразу после первого тура выборов. Также по сообщениям о нарушениях избирательного законодательства было открыто 71 уголовное производство.

Читайте все подробности с фото и видео о втором туре голосования.

Ранее мы писали, что за порчу бюллетеней грозит 5000 грн штрафа или тюрьма. Часть бюллетеней портят сами избиратели – в шутку или умышленно.


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Тег выборы, нарушения, полиция, второй тур, бюллетени

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