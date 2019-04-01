Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Спортивные молодые парни под ЦИК: Аваков объяснил, кто это, и что они там делали

Сегодня, 16:58

Сегодня ни у кого нет ресурса для дестабилизации ситуации в Украине через провокации, считает министр

Фото: mvs.gov.ua
Спортивные молодые парни под ЦИК: Аваков объяснил, кто это, и что они там делали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b4/7d4/5c93b47d4f2b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b4/7d4/5c93b47d4f2b7.jpg Новости Сегодня ни у кого нет ресурса для дестабилизации ситуации в Украине через провокации, считает министр

Взбудоражившие общественность спортивные мужчины под Центризбиркомом оказались сотрудниками охранной фирмы, которые были наняты для охраны сцены.

Об этом рассказал в интервью "Левому берегу" министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, на сегодняшний день нет информации, что ожидаются некие беспорядки или провокации в Украине в связи с выборами.

"Не вижу, чтобы кто-то из штабов готовился к подобному. Включая ребят из охранной фирмы, которые с самого утра находятся под ЦИК. Их наняли охранять сцену. Однако анализируя всю широкую информацию по стране, которую мы имеем, я не вижу, чтобы кто-то готовился или имел ресурс для дестабилизации ситуации", – рассказал Аваков.


Отметим, что международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).

День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, Аваков, ЦИК, охрана

Вы сейчас просматриваете новость " Спортивные молодые парни под ЦИК: Аваков объяснил, кто это, и что они там делали". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК подсчитала более 85% голосов: официальные результаты выборов

Сегодня, 16:58

Данные по результатам первого тура выборов президента обновлены

Легитимность не нарушена: в ОБСЕ "не заметили" отсутствия наблюдателей РФ на выборах

Сегодня, 16:40

За выборами следило огромное количество международных представителей различных организаций, напомнил Канерва

Наблюдатели от Европарламента о выборах: Влияние России велико, но Украина выстояла

Сегодня, 16:16

Наблюдатели зафиксировали некоторые случаи использования кандидатами в президенты админресурса

Выборы президента Украины: в Германии сделали заявление

Сегодня, 13:59

Важно, чтобы в Украине продолжалась реализация реформ, заявили в Берлине

Вера Брежнева: «Не могу ненавидеть Цекало»

Тайны бывшей жены Александра Серова

Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад

Почему звезда «Гостьи из будущего» Алексей Фомкин умер в 26 лет

Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

11 самых избалованных детей знаменитостей

Ани Лорак и другие: топ-7 самых скандальных разводов

Как красиво! Вера Брежнева впервые показала свой дом

Зеленский сказал, что сделает с Путиным после победы на выборах

Женя Кот спас женщину от вооруженного нападения
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете

Что случилось с родителями Владислава Листьева

Ветров: «Выбираться из отношений с Верой Сотниковой было тяжело»