Спортивные молодые парни под ЦИК: Аваков объяснил, кто это, и что они там делали
Сегодня ни у кого нет ресурса для дестабилизации ситуации в Украине через провокации, считает министр
Взбудоражившие общественность спортивные мужчины под Центризбиркомом оказались сотрудниками охранной фирмы, которые были наняты для охраны сцены.
Об этом рассказал в интервью "Левому берегу" министр внутренних дел Арсен Аваков.
По его словам, на сегодняшний день нет информации, что ожидаются некие беспорядки или провокации в Украине в связи с выборами.
"Не вижу, чтобы кто-то из штабов готовился к подобному. Включая ребят из охранной фирмы, которые с самого утра находятся под ЦИК. Их наняли охранять сцену. Однако анализируя всю широкую информацию по стране, которую мы имеем, я не вижу, чтобы кто-то готовился или имел ресурс для дестабилизации ситуации", – рассказал Аваков.
Отметим, что международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.
Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).
День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Спортивные молодые парни под ЦИК: Аваков объяснил, кто это, и что они там делали". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
ЦИК подсчитала более 85% голосов: официальные результаты выборов
Данные по результатам первого тура выборов президента обновлены
Наблюдатели от Европарламента о выборах: Влияние России велико, но Украина выстояла
Наблюдатели зафиксировали некоторые случаи использования кандидатами в президенты админресурса