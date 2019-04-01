Спортивные молодые парни под ЦИК: Аваков объяснил, кто это, и что они там делали

Сегодня ни у кого нет ресурса для дестабилизации ситуации в Украине через провокации, считает министр

Фото: mvs.gov.ua

Спортивные молодые парни под ЦИК: Аваков объяснил, кто это, и что они там делали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/3b4/7d4/5c93b47d4f2b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/3b4/7d4/5c93b47d4f2b7.jpg 2019-04-01T16:58:49+03:00 Новости Сегодня ни у кого нет ресурса для дестабилизации ситуации в Украине через провокации, считает министр

Взбудоражившие общественность спортивные мужчины под Центризбиркомом оказались сотрудниками охранной фирмы, которые были наняты для охраны сцены.

Об этом рассказал в интервью "Левому берегу" министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, на сегодняшний день нет информации, что ожидаются некие беспорядки или провокации в Украине в связи с выборами.

"Не вижу, чтобы кто-то из штабов готовился к подобному. Включая ребят из охранной фирмы, которые с самого утра находятся под ЦИК. Их наняли охранять сцену. Однако анализируя всю широкую информацию по стране, которую мы имеем, я не вижу, чтобы кто-то готовился или имел ресурс для дестабилизации ситуации", – рассказал Аваков.

Отметим, что международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи ОБСЕ выборы в Украине назвали свободными и конкурентными. Они также отметили важность надлежащего использования ресурсов кандидатами во время выборов.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).

День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

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