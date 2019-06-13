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Стали известны имена первых полсотни членов партии Порошенко

13 июня, 19:42

В "Европейской солидарности" представили расширенный список на досрочных выборах в Верховную Раду

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

В избирательном списке партии пятого президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность", которую он официально возглавил в конце прошлого месяца, обновили список первой десятки участников досрочных выборов в Верховную Раду.

Как сообщили на странице политсилы в Facebook, сейчас он выглядит следующим образом:

  1. Петр Порошенко – пятый президент Украины;
  2. Андрей Парубий – председатель Верховной Рады Украины;
  3. Ирина Геращенко – первая заместитель председателя Верховной Рады Украины;
  4. Михаил Забродский – боевой генерал, Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками ВСУ;
  5. София Федина – волонтер;
  6. Мустафа Джемилев – лидер крымскотатарского народа;
  7. Яна Зинкевич – ветеран, доброволец-медик, командир Медицинского батальона "Госпитальеры";
  8. Ахтем Чийгоз – заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, освобожденный пленник Кремля.
  9. Олег Синютка – экс-председатель Львовской облгосадминистрации;
  10. Иванна Климпуш-Цинцадзе – вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции;

Ранее сообщалось, что Синютка, Климпуш-Цинцадзе и Чийгоз занимали 8, 9 и 10 места в списке соответственно.

Помимо этого, стали известны еще 40 человек из списка "Европейской солидарности. Вместе с экс-главой государства в Раду попытаются пройти: Артур Герасимов, Степан Кубов, Ирина Фриз, Нина Южанина, Ирина Луценко, Виктория Сюмар, Владимир Арьев, Ростислав Павленко, Николай Величкович, Сергей Алексеев, Руслан Князевич, Максим Саврасов, Мария Ионова, Наталья Бойко, Владимир Вятрович, Ирина Никоряк, Татьяна Чорновол, Денис Пятигорец, Андрей Левус, Наталья Баласинович, Андрей Карпов, Юрий Бирюков, Сергей Таран, Александр Черненко, Андрей Андреев, Динара Габибулаева, Алексей Петров, Вячеслав Кириленко, Павел Розенко, Владимир Соляр, Игорь Артюшенко, Михаил Талпа, Александр Погребиський, Сергей Высоцкий, Александр Бригинец, Елена Урсуленко, Андрей Смелый, Олег Болдырев, Игорь Лапин, Людмила Обертинская.

В пресс-службе партии отметили, что почти половина представленных кандидатов не были в парламенте, более 30% из них – женщины, а также каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО "Солидарное Дело общин".

Напомним, что согласно данным опроса, проведенного новостями "Сегодня" на канале "Украина" совместно с международной компанией Edison Research, более половины украинцев (55,2%) будут голосовать на будущих выборах.


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Тег Верховная Рада, Порошенко, парламентские выборы, выборы в парламент , Европейская солидарность

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