Стали известны результаты обработки всех протоколов из-за границы

Барьер в 5% преодолели три партии

Фото: Сегодня

Центральная избирательная комиссия обработала 100% протоколов со 102 заграничных избирательных участков, где накануне состоялось голосование на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом свидетельствуют данные Информационно-аналитической системы "Выборы народных депутатов Украины".

Лидирует на заграничных избирательных участках политическая партия "Европейская Солидарность" – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Другие партии не преодолевают 5-процентный барьер.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Результаты экзит-полов: 5% барьер преодолевают пять партий

Так, за партию "Слуга народа" проголосовали 44,2% избирателей, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,4%, за партию "Европейская солидарность" – 8,8%, за партию "Батькивщина" – 7,4%, за партию "Голос" – 6,5% избирателей.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".





Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стали известны результаты обработки всех протоколов из-за границы". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"