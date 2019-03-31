Стали известны первые итоги выборов: данные экзит-пола

Голосование на участках в Украине закончилось в 20:00

Стали известны первые итоги выборов: данные экзит-пола 2019-03-31T20:02:00+03:00 Новости Голосование на участках в Украине закончилось в 20:00

Журналисты "Сегодня" продолжают отслеживать самые важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. Теперь стали известны его первые итоги – по результатам экзит-полов, то есть опросов на выходе из избирательных участков.

По предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 30,4%;

Петр Порошенко – 17,8%;

Юлия Тимошенко – 14,2%;

Анатолий Бойко – 9,8%;

Анатолий Гриценко – 7,1%;

Игорь Смешко - 6,4%;

Олег Ляшко – 4,8%;

Александр Вилкул – 4%;

Руслан Кошулинский – 1,8%.

Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.

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Второй тур должен состояться, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.

К слову, по официальным данным, явка избирателей на выборы-2019 увеличилась до 45%. В лидерах – Запорожская область, а вот в хвосте тянутся жители Закарпатья и Черновицкой области.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Также смотрите спецвыпуск "Сегодня" на телеканале "Украина" в 23:00. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

Кроме того, ранее "Сегодня" вспомнили итоги выборов президента в прошлые годы - какими были рекордные явки и результаты.

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