Стали известны первые итоги выборов: данные экзит-пола
Голосование на участках в Украине закончилось в 20:00
Журналисты "Сегодня" продолжают отслеживать самые важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Голосование на избирательных участках завершилось в 20:00. Теперь стали известны его первые итоги – по результатам экзит-полов, то есть опросов на выходе из избирательных участков.
По предварительным данным Национального экзит-пола по состоянию на 18:00, голоса избирателей разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 30,4%;
- Петр Порошенко – 17,8%;
- Юлия Тимошенко – 14,2%;
- Анатолий Бойко – 9,8%;
- Анатолий Гриценко – 7,1%;
- Игорь Смешко - 6,4%;
- Олег Ляшко – 4,8%;
- Александр Вилкул – 4%;
- Руслан Кошулинский – 1,8%.
Остальные кандидаты набирают менее 1% голосов.
Второй тур должен состояться, если ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.
Национальный экзит-пол проводил консорциум, в который входят Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, Киевский международный институт социологии (КМИС) и Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.
К слову, по официальным данным, явка избирателей на выборы-2019 увеличилась до 45%. В лидерах – Запорожская область, а вот в хвосте тянутся жители Закарпатья и Черновицкой области.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.
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Кроме того, ранее "Сегодня" вспомнили итоги выборов президента в прошлые годы - какими были рекордные явки и результаты.
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