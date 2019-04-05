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Стало известно, когда ЦИК огласит официальные результаты первого тура

Сегодня, 16:53

ЦИК перешла к рассмотрению уточненных протоколов

Петр Порошенко и Владимир Зеленский
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Сегодня
Стало известно, когда ЦИК огласит официальные результаты первого тура //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/613/edd/5ca613eddef06.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/613/edd/5ca613eddef06.jpg Новости ЦИК перешла к рассмотрению уточненных протоколов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) 5 апреля приняла от окружных избирательных комиссий (ОИК) все оригиналы протоколов о результатах голосования с мокрыми печатями и перешла к принятию уточненных протоколов. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает корреспондент РБК-Украина.

"Это последний территориальный избирательный округ. Последняя комиссия, которая предоставила нам протоколы. Сейчас мы ожидаем только уточненные протоколы", – сообщила Слипачук.

Отметим, результаты первого тура выборов 2019 планируют объявить уже послезавтра. В частности, в комиссии надеются сделать все необходимые процедуры в течение субботы для того, чтобы в воскресенье объявить результаты выборов.

Напомним, Центральная избирательная комиссия приняла на обработку протоколы окружных избирательных комиссий об итогах голосования во всех 199 территориальных избирательных округах на очередных выборах президента Украины.

Как мы писали ранее, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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Тег выборы, ЦИК, результаты, протоколы, выборы 2019

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