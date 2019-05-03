Стало известно, когда состоится инаугурация Зеленского

Зеленский официально приступит к выполнению обязанностей сразу после присяги

Фото: AFP

Инаугурация Владимира Зеленского должна будет состояться не позднее 2 июня.

Согласно закону "О выборах Президента Украины", официальным объявлением результатов выборов является публикация в официальном издании Верховной Рады "Голос України" и Кабинета Министров "Урядовий кур'єр". В пятницу, 3 мая, там и были опубликованы результаты.

"Избранным Президентом Украины является кандидат на пост Президента Украины Зеленский Владимир Александрович, 1978 года рождения, образование высшее, проживает в городе Киеве, художественный руководитель ООО "Квартал 95", беспартийный, субъект выдвижения – политическая партия "Слуга народа", – говорится в газетах.

Именно с этого момента отсчитываются 30 дней для инаугурации новоизбранного Президента. Таким образом, инаугурация Зеленского должна состояться не позднее 2 июня.

Он официально приступит к исполнению обязанностей Президента, когда на торжественном заседании Верховной Рады примет присягу на верность украинскому народу.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В ЦИК официально назвали победителя гонки за президентское кресло. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

В команде Зеленского отреагировали на оглашения результатов ЦИК и отметили, что ждут инаугурацию.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Стало известно, когда состоится инаугурация Зеленского". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"