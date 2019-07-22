Стало известно, сколько мест в Раде может получить "Слуга народа"

"Европейская солидарность" может быть представлена в Раде 27 депутатами

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Партия "Слуга народа" в новоизбранной Верховной Раде Украины может получить 237 мест и самостоятельно сформировать большинство. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

По предварительным данным, "Слуга народа" по партийным спискам может получить 122 места в Раде, а в мажоритарных округах - 115.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" может получить 43 мандата - 37 по спискам партии и еще 6 в одномандатных кругах. Партия экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" занимает третье место. Она может быть представлена в Раде 27 депутатами. Партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Голос" музыканта Святослава Вакарчука получают соответственно 25 и 20 мест в Раде. Кандидаты от других партий победили в 10 мажоритарных округах, еще 53 кандидата в депутаты, которые близки к победе, - самовыдвиженцы.

21 июля в Украине прошло голосование на внеочередных выборах народных депутатов. Центральная избирательная комиссия подсчитывает голоса избирателей, отданных за ту или иную политическую силу, а новости "Сегодня" ведут онлайн о ходе избирательной гонки .

В избирательный бюллетень для голосования в общегосударственном многомандатном избирательном округе были внесены 22 политические партии и блоки, в 199 одномандатных округах были зарегистрированы почти 6 тысяч кандидатов, которые представляют 65 партий.

Как сообщали новости "Сегодня", на нынешних парламентских выборах явка избирателей стала самой низкой за всю историю независимости Украины – 49,84%.

Большая часть парламента, избранного на выборах-2019, уже известна. Больше читайте в материале "Сегодня": "Кто победил на выборах: список депутатов по партспискам по результатам экзит-полов".

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