Стало известно, сколько миллионов украинских избирателей приняли участие в выборах

В Украине получили бюллетени на участках 17 млн 599 избирателей

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Стало известно, сколько миллионов украинских избирателей приняли участие в выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/11e/773/5ca11e7733b7f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/11e/773/5ca11e7733b7f.jpg 2019-04-01T00:32:46+03:00 Новости В Украине получили бюллетени на участках 17 млн 599 избирателей

В голосовании на выборах президента приняли участие свыше 17 млн из более чем 26 млн избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, – пишет УНИАН.

По ее словам, получили избирательные бюллетени на участках 17 млн 599 избирателей, а в избирательные списки были включены 26 млн 770 тыс. 419 избирателей.

Первые данные с избирательных участков начали поступать из зарубежного избирательного округа, то есть с участков в других странах, где голосование началось и закончилось раньше, чем в Украине, а также с небольших участков в Украине, где уже смогли посчитать и передать данные в окружные избирательные комиссии.

Слипачук призвала наблюдателей и представителей СМИ, которые, согласно закону, находятся на участках при подсчете голосов, не вмешиваться в работу комиссий. Также она добавила, что высоко оценивает работу избирательных комиссий.

Заметим, что ЦИК считает голоса: есть первые официальные результаты выборов. Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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