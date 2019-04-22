Станете слугой народа: Глава МИД Великобритании поздравил Зеленского с успехом на выборах
Хант заявил, что Зеленский теперь в действительности станет слугой народа
Глава МИД Великобритании Джереми Хант поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах, второй тур которых прошел в воскресенье. Соответствующее заявление размещено на странице министра в Twitter.
"Поздравляем Владимира Зеленского и его команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы в действительности станете слугой народа. С нетерпением ждем возможности работать вместе. Соединенное Королевство продолжает поддерживать Украину, выбранный ей евроатлантический путь, процесс реформ и обеспечения безопасности страны", — написал Хант.
Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.
Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:
- Владимир Зеленский – 73%;
- Петр Порошенко – 25,5%;
А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.
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