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Станете слугой народа: Глава МИД Великобритании поздравил Зеленского с успехом на выборах

Сегодня, 00:19

Хант заявил, что Зеленский теперь в действительности станет слугой народа

Джереми Хант
Джереми Хант. Фото: AFP

Глава МИД Великобритании Джереми Хант поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах, второй тур которых прошел в воскресенье. Соответствующее заявление размещено на странице министра в Twitter.

"Поздравляем Владимира Зеленского и его команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы в действительности станете слугой народа. С нетерпением ждем возможности работать вместе. Соединенное Королевство продолжает поддерживать Украину, выбранный ей евроатлантический путь, процесс реформ и обеспечения безопасности страны", — написал Хант.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00которые  показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

  • Владимир Зеленский – 73%;
  • Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.


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Тег Великобритания, мид, Зеленский, выборы президента, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019, выборы президента Украины

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Источник:

ТАСС

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