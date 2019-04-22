Станете слугой народа: Глава МИД Великобритании поздравил Зеленского с успехом на выборах

Хант заявил, что Зеленский теперь в действительности станет слугой народа

Джереми Хант. Фото: AFP

Глава МИД Великобритании Джереми Хант поздравил кандидата в президенты Владимира Зеленского с победой на выборах, второй тур которых прошел в воскресенье. Соответствующее заявление размещено на странице министра в Twitter.

"Поздравляем Владимира Зеленского и его команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы в действительности станете слугой народа. С нетерпением ждем возможности работать вместе. Соединенное Королевство продолжает поддерживать Украину, выбранный ей евроатлантический путь, процесс реформ и обеспечения безопасности страны", — написал Хант.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Станете слугой народа: Глава МИД Великобритании поздравил Зеленского с успехом на выборах". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"