Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой

Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

Фото: Pixabay

Страсти по выборам: врачи советуют украинцам остужать политические споры сексом и едой Илья Требор //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/e00/148/5cae001481e47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/e00/148/5cae001481e47.jpg 2019-04-11T07:00:00+03:00 Новости Психологи советуют медитацию, избегать "диванных дебатов" и говорить "стоп"

До второго тура выборов осталось 10 дней, и политические страсти преследуют украинцев буквально везде. Споры о том, какой кандидат, перебрались с ТВ и соцсетей на улицы, кухни и даже детские площадки. Даже в полиции неофициально подтверждают, что количество семейных ссор на политической почве увеличилось. "Сегодня" с помощью психологов выяснили, как выжить в этих условиях.

Причины для паники

Политический психолог Светлана Чунихина объясняет — любая избирательная кампания, строящаяся по принципу "или-или", способствует разделению общества.

"Случай, когда из двух претендентов будет только один победитель, вызывает такой эффект в любом обществе. Это условие кампании, заставляющее нас идентифицировать своих и чужих", — объясняет она.

Психолог Лилия Воронина добавляет, что политику, наряду с сексом, деньгами и спортом психологи традиционно считают конфликтной темой:

"У нас каждый знает, как в семье построить быт, и каждый все равно, так или иначе, ассоциирует себя со своей страной. Поэтому работает логика — я знаю, каким должно быть перераспределение средств, как правильно вести быт в государстве, потому что я хозяин. Отсюда и такое количество конфликтов".

Уловки

Говоря о том, как преодолеть напряженную обстановку, психолог Ирина Костенко предупреждает — конфликты стоит рассматривать отдельно, поскольку каждый случай всего уникален.

"Но можно дать такую рекомендацию — надо избегать эффекта толпы и проявлять идентификацию. Этого можно достичь, например, медитацией, заняться спортом, больше бывать на свежем воздухе, выключить себя из информационного потока. Но они должны иметь эффект холодного душа", — советует она.

Ее коллега Ирина Данченко добавляет, что отвлекаться от выборов нужно на что-то яркое, что-то приносящее максимально мощные позитивные

Эмоции

"В этом плане отлично сработает еда — если человек, например, особенно любит сладкое, то позитивные эмоции от этого могут переключить его внимание с избирательного конфликта. Удовольствие от бассейна, пробежек тоже хорошо прочистит голову. Поможет отвлечься от конфликта и, конечно же, секс", — рассказала она.

Воронина добавляет — если вы видите, что человек пытается навязать дискуссию и свое мнение, то нужно либо переключить разговор на отвлеченную тему, либо извиниться и уйти.

Наконец, Чунихина напоминает, что выборы это только эпизод в жизни украинцев:

"Это не финальная битва за спасения мира, хотя ставки высоки. Но будущее страны зависит в том числе и от того, сумеем ли мы удержаться в рамках диалога, не переходящего в агрессию. Надо понимать, что мы решаем судьбу страны не только тем, за кого мы будем голосовать, но и тем, насколько мы способны контролировать собственный язык ненависти. В этом плане от нас зависит очень много. Ну и, конечно, нужно помнить, что избирательная кампания искажает наше восприятие, и нужно стараться возвращать себя в логику обыденной жизни".

Нужно научиться говорить "стоп"

Психолог Светлана Арефния предупреждает — нужно понимать, что полностью уйти от избирательных конфликтов чрезвычайно сложно.

"Научиться, как многие психологи советуют, дышать, не обращать внимания на жаркую дискуссию, не выйдет. Мы все равно в этом процессе. Поэтому я бы посоветовала максимально отстаивать собственные границы. А еще точнее не отстаивать, а защищать. Есть хороший способ в любых конфликтах — не бояться использовать слово "стоп". Во-первых, его нужно научиться говорить себе. Именно это позволит отстоять собственные границы. Во-вторых, нужно уметь сказать это слово и собеседнику — давай, мол, закончим дискуссию. Главное, сказать это нужно таким тоном и с таким выражением лица, чтобы человек понял — это действительно граница, за которую не стоит переходить", — подчеркнула эксперт.

По словам Арефнии, если собеседник продолжает втягивать вас в неприятную дискуссию или конфликт, то тут наиболее действенным окажется только временный отказ от общения.

А пока кандидаты в президенты заканчивают сдавать анализы, украинцы стоят в очередях, чтобы изменить место голосования. В отделениях с таким количеством желающих едва справляются.

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АВТОР: Илья Требор Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.