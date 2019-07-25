Суд подтвердил победу Виктории Гриб на 105-м округе

Решение суда подтверждает, что главы комиссий составили протокол согласно установленным законом нормам





В Луганской области продолжают устанавливать законного победителя на выборах 21 июля.

Согласно данным оригинала протокола здесь победила представительница "Оппозиционного блока" Виктория Гриб. Второе место занял представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Сергей Медведчук.

Сегодня Новоайдарский районный суд рассмотрел иск последнего к участковым избирательным комиссиям №404 и 406. Истец просил суд установить массовые нарушения на избирательных участках во время подсчета голосов, а также несоблюдение процедур, установленных законом.

По результатам рассмотрения, суд отказал ему в удовлетворении его требований, чем подтвердил полное соблюдение процедуры во время подсчета голосов и отсутствие каких-либо нарушений во время составления протоколов о подсчете голосов и транспортировки их в ОИК. Решение суда подтверждает, что главы комиссий составили протокол согласно установленным законом нормам.

Ранее на 105-м округе по инициативе кандидат в нардепы состоялся пересчёт голосов на участке №405. Согласно данным оригинала протокола здесь, как и на остальных участках, победила Виктория Гриб. В результате пересчета голосов первоначальные результаты голосования на данном участке подтвердились.

Отметим, что все 100% протоколов из 102 заграничных избирательных участков обработаны. В итоге за границей победу одержала Европейская солидарность – 29,55% (9649 голосов "за"). За ней – политическая партия "Слуга народа" – 28,13% (9186) и политическая партия "Голос" – 19,67% (6425).

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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