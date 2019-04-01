Свободные и конкурентные: в ПА ОБСЕ прокомментировали выборы в Украине

Международные наблюдатели отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов

Фото: AFP

Свободные и конкурентные: в ПА ОБСЕ прокомментировали выборы в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/20a/478/5ca20a478e416.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/20a/478/5ca20a478e416.jpg 2019-04-01T15:56:17+03:00 Новости Международные наблюдатели отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов

Наблюдатели от парламентской ассамблеи ОБСЕ признали, что выборы президента Украины прошли честно и свободно, а также были конкурентными. Такие выводы озвучил на пресс-конференции специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва.

По его словам, кандидаты в президенты были в равных условиях, а у украинцев не было проблем с доступом к голосованию.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре. Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы надлежащим образом. Мой личный вывод – эти конкурентные выборы ведут …. ко второму раунду. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасность… с европейскими ценностями", – сказал Канерва.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).

День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

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