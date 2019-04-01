Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,21
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Свободные и конкурентные: в ПА ОБСЕ прокомментировали выборы в Украине

Сегодня, 15:56

Международные наблюдатели отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов

Фото: AFP
Свободные и конкурентные: в ПА ОБСЕ прокомментировали выборы в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/20a/478/5ca20a478e416.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/20a/478/5ca20a478e416.jpg Новости Международные наблюдатели отметили важность надлежащего использования ресурсов во время выборов

Наблюдатели от парламентской ассамблеи ОБСЕ признали, что выборы президента Украины прошли честно и свободно, а также были конкурентными. Такие выводы озвучил на пресс-конференции специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва.

По его словам, кандидаты в президенты были в равных условиях, а у украинцев не было проблем с доступом к голосованию.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре. Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы надлежащим образом. Мой личный вывод – эти конкурентные выборы ведут …. ко второму раунду. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасность… с европейскими ценностями", – сказал Канерва.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 15:50 ЦИК обработал 83,28% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,37% голосов (проголосовали за него 4 708 949 человек), далее Петр Порошенко – 16,02% (2 484 008), Юлия Тимошенко – 13,27% (2 057 472).

День голосования отметился множеством мелких нарушений. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня. Читайте в онлайне сайта "Сегодня" все подробности выборов с фото и видео.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, обсе, голосование, наблюдатели

Вы сейчас просматриваете новость " Свободные и конкурентные: в ПА ОБСЕ прокомментировали выборы в Украине". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ЦИК подсчитала более 80% голосов: официальные результаты выборов

Сегодня, 15:57

Данные по результатам первого тура выборов президента обновлены

Выборы президента Украины: в Германии сделали заявление

Сегодня, 13:59

Важно, чтобы в Украине продолжалась реализация реформ, заявили в Берлине

Кто бы ни стал президентом – выход один: в Кремле назвали условие по Донбассу

Сегодня, 13:46

Песков объяснил, что урегулирование конфликта на востоке Украины можно решить лишь одним способом

В ЕС оценили проведение выборов в Украине

Сегодня, 13:16

Сегодня БДИПЧ ОБСЕ озвучит официальную позицию по первому туру президентских выборов

Будем помнить: три самых любимых всеми клипа Юлии Началовой

Что происходит с телом человека который ест чеснок

Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу

Известна истинная причина, из-за которой умерла Юлия Началова

Долина изменилась до неузнаваемости накануне 63-летия

Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене

Александр ГВОЗДИК: «Не моя вина, что бой с Нгумбу завершился так»

​Почему время бежит быстрее, когда вы становитесь старше?

Алина Гросу выходит замуж! Известны дата и место свадьбы

Какие физические нагрузки наиболее полезны для сердца и сосудов?
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Вчера, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Вчера, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

За счет чего богатеют миллионеры Украины: ГФС раскрыла подробности

Вчера, 07:00

Люди декларируют доходы от бизнеса, наследства, продажи и аренды

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

30 марта, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком

Сказочные Шахерезады: как выглядят жены арабских шейхов

Тина Канделаки заключила брачный контракт с молодым мужем