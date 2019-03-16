Тарута поддержал Тимошенко на выборах президента

Политсилы также решили объединить свои программы

Тимошенко и Тарута подписали меморандум / Фото: ba.org.ua.

Тарута поддержал Тимошенко на выборах президента //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/d20/0ed/5c8d200ed8a1a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/d20/0ed/5c8d200ed8a1a.jpg 2019-03-16T18:14:00+02:00 Новости Политсилы также решили объединить свои программы

Кандидат на пост президента и внефракционный депутат Верховной Рады Сергей Тарута решил поддержать другого кандидата на высший пост в государстве – Юлию Тимошенко.

"Мы сейчас объединяем наши команды в избирательном процессе... И наша команда будет работать на то, чтобы поддержать Юлию Владимировну и чтобы защитить этот выбор", – сказал Тарута и добавил, что его фамилия останется в бюллетене.

Данные договоренности между кандидатами были инициированы Тарутой и закреплены в меморандуме о сотрудничестве. По словам Тимошенко, их политсилы также объединяют свои программы.

Это не первое заявление кандидатов в президенты о поддержке других претендентов.

Напомним, ранее о своей поддержке Анатолия Гриценко заявили Дмитрий Добродомов, Дмитрий Гнап и Андрей Садовый и сняли свои кандидатуры с выборов.

Сообщалось, что в пользу Александра Вилкула снял свою кандидатуру Евгений Мураев .

А заместитель председателя Сил специальных операций Вооруженных сил Сергей Кривонос поддержал действующего президента Петра Порошенко.

ЦИК утвердил окончательный список кандидатов в президенты из 39 человек .

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