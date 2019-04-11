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Телемоста Порошенко – Зеленский не будет: глава НОТУ назвал причину

Сегодня, 20:30

По словам Зураба Аласании, такой формат дебатов запрещен правилами

Телемоста между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в прямом эфире "Общественного" не будет.

Об этом theБабелю заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

"Телемост запрещен правилами дебатов. Его не будет. Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно", — заявил Аласания.

Он также добавил, что команда Зеленского вряд ли придет на дебаты в студию "Общественного".

"Они не заинтересованы в дебатах", — считает Аласания.

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".


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Тег Порошенко, Зеленский, телемост, Аласания, теледебаты, Выборы президента Украины 2019

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