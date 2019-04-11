Телемоста Порошенко – Зеленский не будет: глава НОТУ назвал причину

По словам Зураба Аласании, такой формат дебатов запрещен правилами

Телемоста между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в прямом эфире "Общественного" не будет.

Об этом theБабелю заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.

"Телемост запрещен правилами дебатов. Его не будет. Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно", — заявил Аласания.

Он также добавил, что команда Зеленского вряд ли придет на дебаты в студию "Общественного".

"Они не заинтересованы в дебатах", — считает Аласания.

Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.

Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.

Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".





Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Вы сейчас просматриваете новость " Телемоста Порошенко – Зеленский не будет: глава НОТУ назвал причину". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.