Телемоста Порошенко – Зеленский не будет: глава НОТУ назвал причину
По словам Зураба Аласании, такой формат дебатов запрещен правилами
Телемоста между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским в прямом эфире "Общественного" не будет.
Об этом theБабелю заявил председатель правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания.
"Телемост запрещен правилами дебатов. Его не будет. Если 19-го придет Порошенко, он получит свое время в эфире, но это будет неинтересно", — заявил Аласания.
Он также добавил, что команда Зеленского вряд ли придет на дебаты в студию "Общественного".
"Они не заинтересованы в дебатах", — считает Аласания.
Напомним, что согласно закону "О выборах президента Украины", президентские дебаты должны проходить в студии Общественного телевидения", а все встречи, которые происходят между оппонентами вне этого формата – это считается просто агитацией. В ЦИК и "Общественном" дали четкое разъяснение по президентским дебатам.
Однако эпопея с возможным местом и датой проведения очной встречи кандидатов подходит к концу. Как стало известно 10 апреля, Порошенко и Зеленский заказали "Олимпийский" для дебатов. Однако по датам есть небольшое расхождение.
Больше о подготовке к дебатам смотрите на сайте "Сегодня": "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".
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