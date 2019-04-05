Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко: озвучены детали
В штабе Владимира Зеленского подтвердили, что сейчас ведутся поиски другого независимого модератора
Народный депутат Украины и "номер 3" на президентских выборах Юлия Тимошенко отказалась от предложения Владимира Зеленского исполнять роль "независимого арбитра" на дебатах перед вторым туром голосования.
Об этом в эфире "Радио НВ" заявил политконсультант и советник штаба этого кандидата в президенты Дмитрий Разумков.
"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковал обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но произошло так, как произошло", – сказал он.
Разумков добавил, что на этом фоне начались поиски другого модератора.
"Я думаю, что будет предложено кому-либо другому. Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", – отметил политолог.
Напомним, что 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты, выдвинув ряд встречных условий, одним из которых было место проведения "схватки" на НСК "Олимпийском".
Как мы писали, у действующего президента идею пригласить Тимошенко раскритиковали, назвав проявлением неуважения отвести столь популярному политику такую роль.
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