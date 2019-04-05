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Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко: озвучены детали

Сегодня, 19:25

В штабе Владимира Зеленского подтвердили, что сейчас ведутся поиски другого независимого модератора

Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: AFP
Тимошенко отказалась вести дебаты Зеленского и Порошенко: озвучены детали //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/781/492/5ca78149274ee.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/781/492/5ca78149274ee.jpg Новости В штабе Владимира Зеленского подтвердили, что сейчас ведутся поиски другого независимого модератора

Народный депутат Украины и "номер 3" на президентских выборах Юлия Тимошенко отказалась от предложения Владимира Зеленского исполнять роль "независимого арбитра" на дебатах перед вторым туром голосования.

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Об этом в эфире "Радио НВ" заявил политконсультант и советник штаба этого кандидата в президенты Дмитрий Разумков.

"Она была бы независимым арбитром, потому что критиковал обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60% голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но произошло так, как произошло", – сказал он.

Разумков добавил, что на этом фоне начались поиски другого модератора.

"Я думаю, что будет предложено кому-либо другому. Это должен быть независимый рефери, который будет равноудален от двух команд", – отметил политолог.

Напомним, что 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты, выдвинув ряд встречных условий, одним из которых было место проведения "схватки" на НСК "Олимпийском".


Как мы писали, у действующего президента идею пригласить Тимошенко раскритиковали, назвав проявлением неуважения отвести столь популярному политику такую роль.

Больше читайте на сайте: "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео"

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Тег Тимошенко, Порошенко, дебаты, Зеленский, теледебаты, выборы 2019, выборы президента Украины

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Источник:

Интерфакс-Украина

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