Тимошенко позвали на дебаты Зеленского и Порошенко

Нардепу и "номеру три" в первом туре выборов предложили статьи "независимым арбитром" дискуссии кандидатов

Юлия Тимошенко. Фото: AFP

Тимошенко позвали на дебаты Зеленского и Порошенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/62a/49e/5ca62a49e217e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/62a/49e/5ca62a49e217e.jpg 2019-04-04T19:01:00+03:00 Новости Нардепу и "номеру три" в первом туре выборов предложили статьи "независимым арбитром" дискуссии кандидатов

Народный депутат Украины Юлия Тимошенко может стать арбитром дебатов между участниками второго тура президентской гонки в Украине.

"Судить" словесную баталию с действующим главой государства Петром Порошенко ей предложил оппонент последнего – шоумен Владимир Зеленский, чтобы таким образом избежать подкупов, провокаций и административного давления.

"Мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?" – заявил Зеленский в видеообращении на странице своей избирательной кампании в Facebook, отметив, что Порошенко принял его вызов.

Назвав такой формат дебатов "шансом объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократичную страну", он дал Тимошенко сутки на раздумья.

Напомним, что 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "Все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", говорил он в своем видеообращении.

В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе, напомнив Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.

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