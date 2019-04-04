Тимошенко позвали на дебаты Зеленского и Порошенко
Нардепу и "номеру три" в первом туре выборов предложили статьи "независимым арбитром" дискуссии кандидатов
Народный депутат Украины Юлия Тимошенко может стать арбитром дебатов между участниками второго тура президентской гонки в Украине.
"Судить" словесную баталию с действующим главой государства Петром Порошенко ей предложил оппонент последнего – шоумен Владимир Зеленский, чтобы таким образом избежать подкупов, провокаций и административного давления.
"Мы предлагаем назначить отдельного независимого арбитра и ведущего для проведения дебатов. Юлия Тимошенко, вы заняли третье место в первом туре и не поддержали ни одного из кандидатов, сможете ли вы стать гарантом честных правил и равных возможностей на дебатах?" – заявил Зеленский в видеообращении на странице своей избирательной кампании в Facebook, отметив, что Порошенко принял его вызов.
Назвав такой формат дебатов "шансом объединить Украину и прославить на весь мир как свободную демократичную страну", он дал Тимошенко сутки на раздумья.
Напомним, что 3 апреля Зеленский принял вызов Порошенко на дебаты и поставил свои условия. В видеообращении он неожиданно предложил действующему президенту "схватку" на "Олимпийском" и выдвинул ряд условий. "Все кандидаты должны пройти обязательную экспертизу, что они не наркоманы и не алкоголики. Украине нужен здоровый президент", говорил он в своем видеообращении.
В свою очередь Порошенко ответил на ультиматум о дебатах на стадионе, напомнив Зеленскому, что, согласно закону, дискуссия между кандидатами должна проходить в эфире Общественного телевидения, но принял вызов и готов встретиться на стадионе.
Больше читайте на сайте: "Дебаты Порошенко и Зеленского: все заявления, подробности и видео".
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram
Вы сейчас просматриваете новость " Тимошенко позвали на дебаты Зеленского и Порошенко". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нефедов потроллил дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском"
Система электронных госзакупок ProZorro готова к тендеру на проведение дебатов
Сегодня анализы – завтра инаугурация: реакция соцсетей на дебаты Порошенко и Зеленского
Юзеры и подумать не могли, что выборы могут включать подобные повороты событий
У Порошенко выдвинули Зеленскому условия по дебатам
В президентской команде хотят не один раунд дискуссий, а оппонента называют "котом в мешке"
Порошенко – Зеленский: дебаты могут не состояться, эксперт назвал причину
Эксперт считает, что важно не место проведения дебатов, а стремление кандидатов к диалогу