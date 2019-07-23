Топ-25: известные политики и знаменитости, которые не прошли в новую Раду

По результатам выборов среди неудачников оказалось немало неожиданных людей

Фото: УНИАН

После досрочных выборов в парламент, которые состоялись 21 июля, многие "зубры" украинской политики, которые были лидерами своих партий и провели в сессионном зале не один созыв, не попали под купол Рады.

Также не прошли сита выборов несколько известных дебютантов, которые могли стать "новыми лицами" в Верховной Раде. Журнал "Новое время" собрал список из ТОП-25 неудачников избирательной гонки, в которую вошли как мажоритарщики, так и представители партийных списков.

1. Игорь Кононенко

Заместитель председателя парламентской фракции Блока Петра Порошенко, которого называли одним из ближайших соратников пятого президента, проиграл выборы в мажоритарном округе № 94 по Киевской области.

Он баллотировался как самовыдвиженец и уступил кандидату от "Слуги народа", журналисту Александру Дубинскому, которого не раз обвиняли в создании неоднозначных сюжетов.

2. Александр Грановский

Еще один представитель фракции Блока Петра Порошенко, которого называют близким соратником бывшего главы государства, проиграл выборы кандидату от "Слуги народа" Александру Куницкому в мажоритарном округе № 169 по Харьковской области.

3. Александр Третьяков

Бизнесмен, народный депутат четырех созывов был одним из самых влиятельных и состоятельных представителей БПП. Впервые прошел в парламент в 2002 году, являясь близким соратником Виктора Ющенко и одним из спонсоров-основателей партии "Наша Украина".

На выборах 2014 года попал в Раду как мажоритарщик от Блока Петра Порошенко по 219-му округу в Киеве, однако в 2019 году проиграл борьбу в этом же округе представителю "Слуги народа", ресторатору Николаю Тищенко.

4. Сергей Пашинский

Народный депутат от "Народного фронта", который возглавлял парламентский комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стал фигурантом многих расследований о коррупции в оборонном комплексе Украины.

Также он "прославился" инцидентом со стрельбой на дороге под Киевом, когда Пашинский подстрелил мужчину, с которым поссорился на трассе.

5. Владимир Гройсман

Бывший мэр Винницы вышел на всеукраинский уровень в 2014 году, когда вначале стал вице-премьером в правительстве Арсения Яценюка, а затем попал в Раду от Блока Петра Порошенко. Полтора года он занимал кресло спикера парламента, пока не был назначен премьер-министром Украины.

На досрочные выборы 2019 года Гройсман повел собственную партию "Украинская стратегия", однако в Раду она не прошла, набирая лишь 2,33%.

6. Олег Ляшко

Один из главных шоуменов Рады, Ляшко и партия не попали в новый парламент: Радикальная партия получила поддержку около 4% избирателей. До этих выборов Ляшко был депутатом четырех созывов подряд, с 2006 года: дважды он избирался от "Батькивщины", еще дважды — во главе собственной партии.

7. Сергей Кивалов

В депутатском кресле Кивалов провел около 20 лет, с небольшим перерывом на работу во главе Центральной избирательной комиссии в ходе президентских выборов 2004 года, которые дали толчок Оранжевой революции из-за массовых фальсификаций.

Он был депутатом шести созывов Рады подряд. Сейчас Кивалов, будучи почетным ректором Одесской юридической академии, в парламент не проходит: в родном 135-м округе Одессы он проиграл кандидату от "Слуги народа" Алексею Леонову (40,23%).

8. Игорь Смешко

Бывший глава СБУ времен Леонида Кучмы, глава новосозданной партии "Сила и честь", не смог получить депутатский мандат после внезапного успеха на президентских выборах 2019 года, когда он неожиданно набрал более 6%. В то же время, "Сила и честь" не дотянула до 5% барьера — она финишировала седьмой с результатом 3,8%.

9. Евгений Мураев

Лидер списка "Оппозиционного блока" не попадает в Раду вместе со всей своей политической силой: по итогам обработки более 90% протоколов партия набирает чуть более 3% голосов при проходном барьере в 5%.

Мураев был депутатом двух созывов — в 2012 и 2014-м годах он избирался в парламент как мажоритарщик.

10. Александр Вилкул

Бывший член Партии регионов и второй номер в списке "Оппозиционного блока", с 2014 года был депутатом от этой политической силы и заместителем главы фракции, представляя ее в качестве кандидата на президентских выборах 2019 года.

11. Виталий Хомутынник

42-летний Хомутынник был депутатом пяти созывов Рады — четыре раза он входил во фракцию Партии регионов, а в нынешнем парламенте возглавлял депутатскую группу "Видродження".

12. Борис Колесников

Последние пять лет Колесников не был депутатом, однако до этого работал в трех созывах Рады. Один из лидеров Партии регионов, бывший вице-премьер и министр инфраструктуры, на нынешних выборах шел по мажоритарному округу №49 в Донецкой области, но уступил Валерию Гнатенко от блока "Оппозиционная платформа — За жизнь".

13.-14. Михаил и Дмитрий Добкины

Экс-губернатор Харьковской области Михаил Добкин шел третьим номером в списке "Оппозиционного блока", а его брат Дмитрий представлял эту же партию в качестве мажоритарщика в округе № 178 по Харьковской области, где ранее он дважды избирался в парламент, но на этот раз уступил выдвиженцу "Слуги народа" Александру Литвинову.

15. Елена Бондаренко

Депутат трех созывов Верховной Рады выступила в качестве мажоритарщика от "Оппозиционного облока" по округу № 131 в Николаевской области, но заняла там лишь четвертое место. Депутатом от этого округа станет выдвиженец от "Слуги народа", бизнесмен Артем Черноморов.

16. Геннадий Кернес

Харьковский мэр накануне выборов создал партию "Доверяй делам", куда вошли несколько градоначальников, в том числе мэр Одессы Геннадий Труханов. Политическая сила вошла в "Оппозиционный блок", но осталась без депутатских мандатов, в том числе Кернес, входивший в первую десятку.

17. Андрей Садовый

Мэр Львова повел на выборы собственную партию "Самопомич" и возглавил ее список. Однако повторить успех 2014 года, когда партия набрала почти 11% голосов, не удалось – на этот раз она заняла лишь 14 место, набрав мизерные 0,63% голосов.

18.Надежда Савченко

Насыщенная биография не помогла бывшей летчице переизбраться в Раду. Савченко, попавшая в парламент от "Батькивщины", за последние годы прошла путь от узницы Кремля и Героя Украины до подозреваемой в подготовке госпереворота и теракта в Раде.

Нардеп баллотировалась в небольшом округе № 51 Донецкой области как самовыдвиженец-мажоритарщик и набрала лишь восемь голосов.

19. Константин Жеваго

Регулярный участник списков богатейших украинцев, бизнесмен и политик был депутатом шести последних созывов Рады — он обладатель мандата с 1998 года. Однако теперь освободит депутатское кресло: в 150-м округе по Полтавской области, он проиграл борьбу кандидату от "Слуги народа", 25-летнему проектному менеджеру ProZorro Алексею Мовчану.

20. Вячеслав Богуслаев

Многолетний руководитель запорожского промышленного гиганта "Мотор Сич", потерпел едва ли не самое сокрушительное поражение среди всех мажоритарных округов. 80-летний Богуслаев, депутат четырех созывов Рады, не победил на 77 округе в Запорожской области – он уступил 29-летнему свадебному фотографу Сергею Штепе, выдвиженцу "Слуги народа" – 31,5% против 44%.

21. Анатолий Гриценко

Лидер партии Гражданская позиция вместе со своей политсилой набрал чуть более 1% голосов. Бывший министр обороны и депутат двух созывов Рады (2007−2014) проиграл уже две парламентских и три президентских кампании подряд.

22. Михеил Саакашвили

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии включился в парламентскую гонку после того, как президент Владимир Зеленский вернул ему гражданство Украины. Однако партия Саакашвили "Рух новых сил" набрала менее чем полпроцента — 0,46% – и в Раду не проходит.

23. Михаил Поплавский

"Поющий ректор" и депутат нескольких созывов Рады на досрочных выборах 2019 года возглавил список Аграрной партии и заручился публичной поддержкой певца Олега Винника. Однако это не помогло Поплавскому получить мандат: его партия набрала 0,5%.

24. Сергей Притула

Популярный актер, шоумен и телеведущий баллотировался по списку партии "Голос" Святослава Вакарчука. Он настоял на том, чтобы его включили в список лишь под № 30 — так Притула наделся мобилизовать избирателей "Голоса".

В итоге в Раду он не попадает: партия Вакарчука набирает менее 6% и место Притулы оказалось непроходным. Однако его однопартийцы уже заявили, что шоумен может пойти на местные выборы.

25. Сергей Сивохо

Шоумен и юморист, креативный продюсер "Квартала 95" Сергей Сивохо в парламент не прошел. Он был выдвиженцем "Слуги народа" в одном из округов Донецкой области (№ 49), однако занял лишь третье место.

Здесь победил кандидат от пророссийской "Оппозиционной платформы — За жизнь", мэр Дружковки Валерий Гнатенко. В этом же округе боролся за депутатский мандат и проиграл и бывший вице-премьер Борис Колесников.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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