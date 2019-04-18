Три минуты на ответ: правила дебатов между Порошенко и Зеленским

Законом установлен определенный регламент президентской дискуссии на выборах

Телевизионные дебаты, которые проводятся за счет госбюджета, строго регламентированы законом. Кандидатам в президенты отведено определенное время на вопросы и ответы.

Для них четко определен день – последняя пятница перед днем голосования. На все про все – час. Дебаты предусматривают личное участие кандидатов. Порядок таков: одна минута – на вопрос, три – на ответ. Каждый кандидат успеет поставить оппоненту 4-5 вопросов.

Кто будет выступать первым – определит жеребьевка за 10 минут до начала эфира. Если в студию явится только один кандидат, то все эфирное время будет предоставлено ему.

Отметим, что дебаты запланированы на стадионе и в студии телеканала. Куда и какой кандидат придет – это другой вопрос. Также мы показывали, как готовятся к дебатам на "Олимпийском" и "Общественном". На стадионе у кандидатов в президенты будут отдельные сцены, а в НОТУ готовы, если в студию никто не придет.

Отметим, накануне вечером штабы кандидатов в президенты и руководство стадиона подписали трехстороннее соглашение об аренде комплекса. В распоряжении штабов поле будет в пятницу с 9 утра до 12 ночи. Однако каким будет сценарий дебатов между кандидатами и кто из зрителей сможет на них попасть, на самом стадионе пока не знают. Встреча кандидатов состоится в 19:00 на стадионе. Председатель НОТУ Зураб Аласания рассказал, о чем договорились штабы.

19 апреля новости "Сегодня" на телеканале "Украина" в прямом эфире будут освещать процесс дебатов между кандидатами на пост президента Украины, делать эксклюзивные включения непосредственно с НСК "Олимпийский" и возле "Общественного".

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