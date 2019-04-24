Трюдо и Зеленский пообщались о сотрудничестве Канады и Украины

Собеседники выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство

Фото: AFP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил шоумена Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом шла речь в телефонном разговоре, – пишет Укринформ.

"Премьер-министр Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах и подтвердил непоколебимую поддержку Канадой суверенитета и территориальной целостности Украины", – рассказали в офисе премьера.

Во время телефонного разговора обсуждались "общие для Украины и Канады основополагающие демократические ценности, а также важность сотрудничества для их защиты в мире".

"Собеседники отметили теплые отношения между Канадой и Украиной, подкрепленные активной украинской-канадской общиной. Они выразили желание углубить и усилить двустороннее сотрудничество и партнерство, в том числе с помощью конференции по реформам в Украине, которая пройдет в Торонто в июле", – резюмировали в офисе Трюдо.

Между тем, выборы президента Украины, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, фактически подошли к финальному этапу, когда Центризбиркому осталось лишь собрать все протоколы "с мокрыми печатями".

Во вторник, 23 апреля, в 17:45 Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обработала 100% электронных протоколов окружных избирательных комиссий, подсчитав 18 491 840 голосов. Недействительными были признаны 2,31% бюллетеней. К финишу в избирательной гонке первым пришел Владимир Зеленский с результатом 73,22% ( 13 541 530 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45% (4 522 320 голосов).





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