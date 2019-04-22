Трюдо с нетерпением ждет совместной работы с Зеленским

Трюдо также поблагодарил граждан Канады, которые выступали наблюдателями на выборах президента Украины

Фото: AFP

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, второй тур которых прошел в воскресенье. Соответствующее заявление размещено на странице премьера в Twitter.

"Поздравляем Владимира Зеленского с результатами президентских выборов на Украине. Я с нетерпением жду совместной работы с вами, чтобы продолжить укреплять связи между Канадой и Украиной и создавать больше возможностей для людей в наших странах", — написал Трюдо. Он также поблагодарил граждан Канады, которые выступали наблюдателями на выборах, отметив важность их работы для поддержки украинской демократии.

Как известно, официальные итоги выборов президента Украины еще не подведены. Впрочем, результат уже очевиден, поэтому шоумен Владимир Зеленский начал принимать поздравления – и не только внутри Украины.

Тем временем, стали известны окончательные результаты экзит-полов по состоянию на 20:00, которые показали, что во втором туре выборов президента Украины с отрывом в 47,5% голосов лидирует Владимир Зеленский.

Так, по данным Национального экзит-пола, голоса избирателей в целом по Украине разделились таким образом:

Владимир Зеленский – 73%;

Петр Порошенко – 25,5%;

А Центральная избирательная комиссия Украины ведет подсчет голосов и по мере поступления информации публикует данные.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Трюдо с нетерпением ждет совместной работы с Зеленским". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"