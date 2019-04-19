Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,84
30,19
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

У Путина поделились ожиданиями от будущего президента Украины

Сегодня, 14:42

Песков рассказал, что кандидаты в президенты пока не очертили свое видение решения конфликта на Донбассе

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который обещал посмотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, надеется, что будущий избранный президент соседнего государств пойдет на улучшение отношений с Москвой.

Он рассчитывает, что будущий президент Украины не будет решать вопрос Донбасса силовым путем, а также пересмотрит перспективы взаимоотношений с Россией. (Справедливости ради стоит напомнить, что оба кандидата заявляли, что исключают силовое освобождение оккупированных территорий).

В то же время спикер Кремля не отдал предпочтений кому-либо из кандидатов.

"Всегда хочется надеяться на лучшее. Конечно, хочется надеяться на то, что тот человек, который будет избран президентом Украины, … будет полностью исключать какие-либо силовые методы урегулирования ситуации на Донбассе, и хочется надеяться, что этот человек по-иному посмотрит на перспективы взаимоотношений России и Украины. Я вам сказал, что любой человек, который будет избран президентом. Я никаких надежд ни на кого не возлагал", – сказал Песков.

Читайте также

Он также посетовал на то, что ни Порошенко, ни Зеленский четко не указали пути урегулирования ситуации на востоке Украины.

"Справедливости ради нужно заметить, что каких-то внятных разъяснений относительно перспектив Минских договоренностей, относительно перспектив Донбасса, относительно перспектив провозглашенных "республик", относительно перспектив отношений с Москвой — стройной концепции этого всего ни один из кандидатов не высказывал. Поэтому это пока остается в такой, "серой зоне" для нас, это еще предстоит понять, услышать", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, недавно в "ЗеКоманде" четко дали понять, что Зеленский не будет вести переговоры с "Л/ДНР", так как они террористические организации, ничего не решают и главные ответы находятся именно в Москве. В то же время сам кандидат в президенты заявил, что не даст силовикам приказ силой брать Донбасс и вопрос деоккупации намерен решать дипломатией.

В свою очередь Петр Порошенко на днях выразил уверенность, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников. И в случае сохранения своего президентства после 21 апреля, он намерен начать политический процесс по деоккупации Донбасса с помощью международных партнеров.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Россия, выборы, Донбасс, Порошенко, Зеленский, Песков

Вы сейчас просматриваете новость " У Путина поделились ожиданиями от будущего президента Украины". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЕС выразили недовольство по дебатам между Порошенко и Зеленским

Сегодня, 13:25

Кандидаты в президенты должны проинформировать своих избирателей о планах на будущее, считает Мингарелли

Зеленский: Я ни от кого не прятался

Сегодня, 08:17

По словам Зеленского, он много времени уделяет студии "Квартал 95"

Дебаты по-украински: история словесных дуэлей

Сегодня, 07:43

Пока в Украине дебаты кандидатов в президенты во втором туре проводили лишь дважды

Зеленский заявил, что хочет "сломать систему" и не собирается через пять лет бежать из страны

Вчера, 22:57

Кандидат в президенты отметил, что если не справится с президенством, то уйдет

5 фраз, по которым мужчине ясно, что перед ним одинокая женщина

Тимошенко рассказала о "зеленом коридоре" для бегства

Им 50+, а кто даст? Бабушки Инстаграма

Верка Сердючка поедет на Евровидение-2019

С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет

Подробности и видео задержания вооруженных людей дома Зеленского

Снимок Аллы Пугачевой без фотошопа напугал сеть

Весеннее овощное меню для поддержки витаминов в организме

Знойная итальянская модель-арбитр Клаудия Романи

Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?

Неубиваемый телефон, который не горит в огне и в воде не тонет

Самые актуальные образы для городских модниц

Продукты по нормам Европейского Союза: к чему идет Украина

Вчера, 07:37

Наша страна должна постепенно приближать пищевое законодательство к европейским нормам

"Такого феномена избирательной кампании не было ни в одной стране мира": интервью с послом Канады в Украине

17 апреля, 07:39

По словам Романа Ващука, украинцы столетиями скептически относились к власти, хотя сейчас подобные тенденции существуют и на Западе

Пять лет после войны: как ВСУ освобождали захваченный Славянск и чем город живет сегодня

17 апреля, 07:00

ВСУ встречали с радостью, иллюзии о РФ разбились о реальность, а горожане мечтают о порядке

ТОП-кошельки страны: сколько заработали и приобрели Турчинов, Гройсман, Луценко и Смолий

17 апреля, 07:00

Мы изучили отчеты о доходах первых лиц за 2018 год

5 фраз, по которым мужчине ясно, что перед ним одинокая женщина

Всплыли подробности развода Аллы Пугачевой

5 вещей в доме, которые отталкивают счастье и деньги