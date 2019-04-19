У Путина поделились ожиданиями от будущего президента Украины
Песков рассказал, что кандидаты в президенты пока не очертили свое видение решения конфликта на Донбассе
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который обещал посмотреть дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, надеется, что будущий избранный президент соседнего государств пойдет на улучшение отношений с Москвой.
Он рассчитывает, что будущий президент Украины не будет решать вопрос Донбасса силовым путем, а также пересмотрит перспективы взаимоотношений с Россией. (Справедливости ради стоит напомнить, что оба кандидата заявляли, что исключают силовое освобождение оккупированных территорий).
В то же время спикер Кремля не отдал предпочтений кому-либо из кандидатов.
"Всегда хочется надеяться на лучшее. Конечно, хочется надеяться на то, что тот человек, который будет избран президентом Украины, … будет полностью исключать какие-либо силовые методы урегулирования ситуации на Донбассе, и хочется надеяться, что этот человек по-иному посмотрит на перспективы взаимоотношений России и Украины. Я вам сказал, что любой человек, который будет избран президентом. Я никаких надежд ни на кого не возлагал", – сказал Песков.
Он также посетовал на то, что ни Порошенко, ни Зеленский четко не указали пути урегулирования ситуации на востоке Украины.
"Справедливости ради нужно заметить, что каких-то внятных разъяснений относительно перспектив Минских договоренностей, относительно перспектив Донбасса, относительно перспектив провозглашенных "республик", относительно перспектив отношений с Москвой — стройной концепции этого всего ни один из кандидатов не высказывал. Поэтому это пока остается в такой, "серой зоне" для нас, это еще предстоит понять, услышать", – подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.
Напомним, недавно в "ЗеКоманде" четко дали понять, что Зеленский не будет вести переговоры с "Л/ДНР", так как они террористические организации, ничего не решают и главные ответы находятся именно в Москве. В то же время сам кандидат в президенты заявил, что не даст силовикам приказ силой брать Донбасс и вопрос деоккупации намерен решать дипломатией.
В свою очередь Петр Порошенко на днях выразил уверенность, что сразу после президентских выборов состоится освобождение украинских заложников. И в случае сохранения своего президентства после 21 апреля, он намерен начать политический процесс по деоккупации Донбасса с помощью международных партнеров.
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