У Вилкула заявили, что минирование участков в Днепре – это провокация для фальсификаций

Народный депутат Дмитрий Колесников отметил, что это была попытка провести провокацию

Фото: AFP

У Вилкула заявили, что минирование участков в Днепре – это провокация для фальсификаций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0c5/a21/5ca0c5a219829.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0c5/a21/5ca0c5a219829.jpg 2019-03-31T22:44:00+03:00 Новости Народный депутат Дмитрий Колесников отметил, что это была попытка провести провокацию

В Днепре "заминировали" девять избирательных участков. Проверка силовиками показала, что звонки о "минировании" оказались провокацией.

Так, на одном из участков в 27 округе (Днепр) по сообщению о "минировании" на место прибыл наряд Нацполиции и ГСЧС (группа взрывотехников-кинологов). Из помещения эвакуировали всех людей, кроме членов комиссии. В присутствии членов комиссии взрывотехники провели обследование помещения и составили акт о ложном вызов.

Народный депутат Дмитрий Колесников отметил, что это была попытка провести провокацию с целью фальсификаций.

"Не случайно для таких провокаций выбран именно Днепр, где поддержка Александра Вилула очень высокая", - отметил Колесников.

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