Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,25
30,57
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

У Вилкула заявили, что минирование участков в Днепре – это провокация для фальсификаций

Сегодня, 22:44

Народный депутат Дмитрий Колесников отметил, что это была попытка провести провокацию

Фото: AFP
У Вилкула заявили, что минирование участков в Днепре – это провокация для фальсификаций //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0c5/a21/5ca0c5a219829.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0c5/a21/5ca0c5a219829.jpg Новости Народный депутат Дмитрий Колесников отметил, что это была попытка провести провокацию

В Днепре "заминировали" девять избирательных участков. Проверка силовиками показала, что звонки о "минировании" оказались провокацией.

Так, на одном из участков в 27 округе (Днепр) по сообщению о "минировании" на место прибыл наряд Нацполиции и ГСЧС (группа взрывотехников-кинологов). Из помещения эвакуировали всех людей, кроме членов комиссии. В присутствии членов комиссии взрывотехники провели обследование помещения и составили акт о ложном вызов.

Народный депутат Дмитрий Колесников отметил, что это была попытка провести провокацию с целью фальсификаций.

"Не случайно для таких провокаций выбран именно Днепр, где поддержка Александра Вилула очень высокая", - отметил Колесников.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег вилкул

Вы сейчас просматриваете новость " У Вилкула заявили, что минирование участков в Днепре – это провокация для фальсификаций". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Анна Михалкова рассказала, почему стыдилась своей мамы

Агата Муцениеце прокомментировала свой роман с Дмитрием Нагиевым

Марина Неелова: роман с Гарри Каспаровым и рождение ребенка

Михаил Трухин об алкоголизме

Как желатин спасает наши суставы

Сокровища со дна Кременчугского моря

Секреты ухода за орхидеей

Обворожительные бегуньи во всей красе

Лолита показала свое преображение после грима и подтяжки лица

Ученые вернули биологическую активность клеткам мамонта
Загрузка...

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

Сегодня, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

Сегодня, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Брексит: Британия идет на самый плохой вариант

Вчера, 07:39

Парламент Соединенного Королевства снова провалил голосование по "цивилизованному" выходу из ЕС

Тепло и сухо, но не везде: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:18

В понедельник, 1 апреля, осадков ждать не стоит, но с запада надвинется холодный фронт

Появились новые подробности гибели принцессы Дианы

7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд

Яркая жена Максима Коваля