У Вилкула заявили, что минирование участков в Днепре – это провокация для фальсификаций
Народный депутат Дмитрий Колесников отметил, что это была попытка провести провокацию
В Днепре "заминировали" девять избирательных участков. Проверка силовиками показала, что звонки о "минировании" оказались провокацией.
Так, на одном из участков в 27 округе (Днепр) по сообщению о "минировании" на место прибыл наряд Нацполиции и ГСЧС (группа взрывотехников-кинологов). Из помещения эвакуировали всех людей, кроме членов комиссии. В присутствии членов комиссии взрывотехники провели обследование помещения и составили акт о ложном вызов.
Народный депутат Дмитрий Колесников отметил, что это была попытка провести провокацию с целью фальсификаций.
"Не случайно для таких провокаций выбран именно Днепр, где поддержка Александра Вилула очень высокая", - отметил Колесников.
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