Под Администрацией президента собрались сторонники Порошенко: президент вышел к людям

Многие люди принесли с собой государственные флаги Украины и плакаты с надписью "Спасибо"

У здания Администрации президента в центре Киева проходит акция в поддержку действующего президента Петра Порошенко.

В настоящий момент возле здания Администрации президента собралось несколько тысяч человек, и люди продолжают прибывать.

Сотрудники Администрации открыли ворота, и все желающие смогли подойти непосредственно к зданию.

Многие люди принесли с собой государственные флаги Украины и плакаты с надписью "Спасибо".

Люди несколько раз спели гимн Украины, на площади царит дружественная атмосфера. Время от времени люди скандируют "Спасибо, Петр".

Петр Порошенко вышел к сторонникам. Он напомнил, что не уходит из политики.

"Мы объединяемся, чтобы обеспечить наши совместные победы уже в ближайшем будущем. Вместе мы идем побеждать на парламентские выборы, вместе мы вернемся на Банковую после следующих президентских выборов", – сказал он.

"Мы не растеряны и знаем, что нам делать. ... Наши главные победы впереди", – добавил он.

Отметим, что победа Зеленского еще не зафиксирована официально – Центральная избирательная комиссия еще не закончила подсчет голосов. По состоянию на 12:00 22 апреля, Зеленский набирает 73,14% (13 215 257 голосов избирателей), у Порошенко – 24,53% (4 432 717). Окончательные результаты выборов должны огласить до 1 мая. Также в ЦИК напомнили, когда должна состояться инаугурация.

В то же время, несмотря на отсутствие официальных результатов, многие мировые лидеры уже поздравили кандидата на пост главы государства. Политики и президенты в один голос высказывают свою поддержку, призывают не сворачивать с европейского курса и продолжить реформы. В России же рассчитывают на возобновление отношений с Украиной. Читайте подробней, как мир отреагировал на выборы президента в Украине.

Смотрите в сюжете "Сегодня", что говорили сами кандидаты сразу после результатов экзит-пола.

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