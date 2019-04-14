У Зеленского объяснили отсутствие кандидата на дебатах с Порошенко на НСК "Олимпийский"

В штабе Владимира Зеленского подчеркнули, что в воскресенье, 14 апреля, – это были не дебаты, а настоящие дебаты будут 19 апреля

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko.

Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков прокомментировал ситуацию, почему кандидат не пришел на дебаты кандидатов в президентына НСК "Олимпийский". По словам Разумкова, Владимир Зеленский придет на предвыборные дебаты 19 апреля на НСК "Олимпийский" и будет там ждать действующего президента Петра Порошенко.

"Было озвучено, что мы ждем Петра Алексеевича 19 апреля в 19:00 на "Олимпийском". Будем надеяться, что у него все-таки найдется возможность туда прийти. Если нет, то нам кажется, что просто Петр Алексеевич хочет реально уйти от этих дебатов. То, что там сегодня не будет Зеленского, было известно заранее. И это было почему-то желание Порошенко туда сегодня прийти. Он выполнил то, что он хотел. Но дебаты сегодня не должны были проходить", – сказал Разумков.

Разумков указал, что речь шла о том, чтобы проводить дебаты именно на самом стадионе, чтобы граждане Украины могли не только смотреть и слушать дебаты по телевизору, но и присутствовать на них.

Напомним, действующий президент и кандидат на пост главы государства Петр Порошенко в ходе выступления заявил, что 19 апреля пойдет на Общественное ТВ на дебаты со своим оппонентом Владимиром Зеленским. А кроме того, готов встретиться с Зеленским на любом телеканале в любом политическом ток-шоу.

Также ранее представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев сообщил, что президент появится на НСК "Олимпийский" 19 апреля, но только если время этой встречи не будет накладываться на время официальных дебатов в эфире Общественного телевидения.

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