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У Зеленского рассказали, по каким критериям выберут спикера новоизбранного президента

3 мая, 13:50

Конкурс на должность будет проходить в несколько этапов

Фото: facebook.com/sluga95
Фото: facebook.com/sluga95.

Более 3 тысяч кандидатов подали свое резюме на должность спикера новоизбранного президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает пресс-служба Зеленского.

"На данный момент на электронный адрес HR-департамента команды Владимира Зеленского пришло более 3 тысяч резюме – от обычных людей, которые хотят принять участие в конкурсе и чувствуют уверенность в своих коммуникационных способностях", – говорится в сообщении.

Как сообщается, среди кандидатов – профессиональные журналисты, пиар-менеджеры, телеведущие, блогеры, студенты профильных факультетов и актеры. Среди претендентов также широко известные в украинском обществе личности. Но команда Зеленского не называет фамилий известных кандидатов.

Как сообщает пресс-служба, спикер президента должен владеть как минимум тремя языками, а именно украинским, русским и английским, иметь опыт работы в журналистике или публичной деятельности, быть трудоспособным и готовым работать круглосуточно.

Спикер также должен владеть коммуникационными способностями, иметь быструю реакцию, быть адаптированным к динамичной работе, быть креативным, а также иметь чувство юмора.

Конкурс на эту должность будет проходить в несколько этапов. ТОП-100 кандидатов получат несколько творческих заданий, например, написать доклад или записать видео на определенную тему.

Оценивать работы кандидатов будут эксперты по работе с персоналом и члены команды Зеленского.
После этого, по результатам творческого этапа, будет сформирован ТОП-10 лучших из лучших, с которыми будет проводить собеседование руководитель HR-департамента и лично Зеленский.

Все финалисты конкурса обязательно будут проходить проверку службами безопасности и антикоррупционными органами.

Организаторы конкурса не ответили на вопрос, какая заработная плата будет у спикера президента.

Напомним, президентские выборы в Украине, за которыми пристально следили "Сегодня", публикуя онлайн новости, фото, видео и заявления, официально завершились оглашением окончательных данных на заседании Центризбиркома во вторник, 30 апреля.

В ЦИК официально назвали победителя гонки за президентское кресло. Во втором туре победу одержал Зеленский, получивший 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко набрал 24,45%.

В команде Зеленского отреагировали на оглашения результатов ЦИК и отметили, что ждут инаугурацию.

Инаугурация Владимира Зеленского должна будет состояться не позднее 2 июня.

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Тег выборы, спикер, Зеленский, должность

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