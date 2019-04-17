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У Зеленского рассказали, сколько мест уже забронировано на дебаты на НСК "Олимпийский"

Сегодня, 12:45

В работе билетного сервиса возможны перебои из-за нагрузки

НСК "Олимпийский"
НСК "Олимпийский". Фото: Facebook

На дебаты с участием кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые состоятся на НСК "Олимпийский" 19 апреля в 19:00, забронировано 12 тыс. мест. Об этом сообщила в Facebook команда Зеленского.

Отметим, что в работе билетного сервиса возможны перебои из-за перезагрузки серверов.

"Менее чем за полсуток после начала распространения бесплатных билетов на дебаты с участием Владимира Зеленского и Петра Порошенко люди забронировали 12 тыс. мест. Для билетного сервиса это исторические нагрузки! Поэтому в его работе возможны перебои, но мы просим с пониманием отнестись к этому", – говорится в сообщении.

Напомним, Порошенко и Зеленский арендовали стадион: в НСК "Олимпийский" раскрыли детали. Соглашение действительно было заключено, стадион арендован с 9:00 до 00:00 на пятницу. При этом НСК пока отказался назвать стоимость аренды и другие условия, предусмотренные договором.

Ранее в штабе Зеленского сообщили, что попытки создать проблемы в день голосования не достигнут успеха. Участковые комиссии сформировались, очередей не будет, говорят в штабе кандидата.

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Тег стадион, Порошенко, бронь, Олимпийский, дебаты, Зеленский

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