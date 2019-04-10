У Зеленского снова отказались от повторной сдачи анализов: названа причина

У кандидата в президенты заявили, что он не будет сдавать анализы для VADA

Фото: facebook.com/sluga95.

У Зеленского снова отказались от повторной сдачи анализов: названа причина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/b3b/606/5cab3b6068458.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/b3b/606/5cab3b6068458.jpg 2019-04-10T16:08:32+03:00 Новости У кандидата в президенты заявили, что он не будет сдавать анализы для VADA

Кандидат на пост президента Владимир Зеленский не придет сдавать анализы экспертам VADA (Добровольная антидопинговая ассоциация).

Политический консультант кандидата Дмитрий Разумков заявил, что Зеленский уже сдал анализы, сообщает BBC News Украина.

"Был вопрос в сдаче анализов – анализы сдали. Кто уже как сдал: кто сдавал в непонятном медпункте, а кто-то – в лаборатории", – сказал он.

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По мнению Разумкова, "дальше надо уже не анализы сдавать, а идти на дебаты". По его словам, Зеленский готовится к дебатам 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Напомним, действующий президент Петр Порошенко прибудет на НСК "Олимпийский" для сдачи медицинских анализов после 16:00 . Об этом заявил на брифинге спикер предвыборного штаба главы государства Олег Медведев.

Отметим, что на днях в штабе его оппонента уже заявили, что Владимир Зеленский больше не будет сдавать анализы.

Напомним, победители первого тура выборов уже с первых дней апреля начали политическую дуэль нестандартными методами. Их команды снимают ролики и бросают друг другу вызовы – то на дебаты, то на анализы. 5 апреля действующий глава государства сдавал медицинские тесты на НСК "Олимпийский", а его оппонент – в одной из частных клиник Киева. Это вызвало необычайный резонанс в обществе. Читайте все подробности, как Зеленский и Порошенко сдавали анализы.

Видео: Reuters

Также стало известно, что стадион будет нужен в ближайшее время не только для анализов, но и для дискуссии между кандидатами в президенты. Команды Зеленского и Порошенко заказали "Олимпийский" для проведения дебатов.

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