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Украина выбирает президента: алкогольный карнавал, "жара" в Одессе и собака-звезда

Сегодня, 17:49

Журналисты "Сегодня" сделали подборку последних новостей с избирательных участков

Украина выбирает президента
Украина выбирает президента. Фото: AFP
Украина выбирает президента: алкогольный карнавал, "жара" в Одессе и собака-звезда //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0ce/469/5ca0ce4696fa7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0ce/469/5ca0ce4696fa7.jpg Новости Журналисты "Сегодня" сделали подборку последних новостей с избирательных участков

Журналисты "Сегодня" продолжают отслеживать самые важные, свежие, курьезные и грустные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые за последние часы – в эксклюзивном материале на нашем сайте.

Так, в Одесской областиотстранили члена избирательной комиссии, которая пришла на участок в пьяном виде.

Также в Одесской области на одном из участков на кабинках для голосования установили настолько тонкие шторки, что было видно, за кого человек отдает свой голос.

А в Запорожье алкогольный "фестиваль" продолжился на одном из избирательных участков, где пьяный мужчина разорвал свой бюллетень.

А во Львове избиратель, выйдя из кабинки для голосования, пожаловался на то, что ему дали "уже заполненный" бюллетень с галочкой за конкретного кандидата. Полиция оперативно провела расследование и выяснила, что мужчина был не вполне адекватен, а бюллетень ему выдали совершенно нормальный.

Еще одной "изюминкой" этих выборов стало появление ручек с исчезающими чернилами. Так, в Дружковке на одном из избирательных участков нашли подобный "девайс".

А звездой интернета за рубежом стала собачка, которая пришла голосовать со своим хозяином. Интересно, что журналистов, желающих сфотографировать животное, оказалось больше, чем избирателей, которые голосовали в тот момент на участке.

А в Ровенской области работница одной из кофеен оставила свое заведение, вывесив на входе объявление "Пошла голосовать".

Кроме того, в сети выложили фото из Харькова, где избирательные урны появились под надписью "Смачного", сделанную разноцветными буквами.

Стоит напомнить, что в предыдущей подборке "избирательных" новостей из социальных сетей и интернета "Сегодня" рассказывали о кастрюле в роли сейфа, любителях селфи с бюллетенями и рождении нового гражданина прямо на участке.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени. Первыми свои голоса за будущего главу государства начали отдавать граждане Украины в Австралии – в столице, Канбере, участок открылся в 23:00 30 марта (по Киеву).

О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.

Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.

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Тег выборы, президентские выборы, выборы президента, выборы 2019

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Сегодня

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