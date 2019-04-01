Украина выбирает президента: главное за 1 апреля

Центризбирком обработал уже более 90% протоколов, есть два кандидата лидера: Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Украина выбирает президента: главное за 1 апреля 2019-04-01T21:17:00+03:00 Новости Центризбирком обработал уже более 90% протоколов, есть два кандидата лидера: Владимир Зеленский и Петр Порошенко

Центральная избирательная комиссия едва ли не каждые десять минут обновляет результаты голосования.

Ожидается, что ЦИК обработает все протоколы до конца дня.

На данный момент Центризбирком обработал уже более 90% протоколов. Есть два кандидата лидера: Владимир Зеленский – у него чуть более 30 процентов голосов избирателей, и Петр Порошенко с поддержкой почти 16%. Дл остальных президентская гонка завершена. Юлия Тимошенко – третья, у нее 13,5% голосов. Юрий Бойко набрал почти 12%. У Анатолия Гриценко 7%. У Игоря Смешко почти 6%. Немного от него отстает Олег Ляшко. За Александра Вилкула проголосовало почти 4,5%.

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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