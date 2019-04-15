Украина выбирает президента: главное за 15 апреля

Политологи говорят, украинцы за политической кампанией уже следят, как за телевизионным шоу

До второго тура выборов президента осталось менее недели. Страсти между кандидатами и между их сторонниками разгораются. Претенденты проводят свои виртуальные "дебаты о дебатах".

Большинство избирателей определилась. Дебаты не помогут. Политологи говорят, украинцы за политической кампанией уже следят, как за телевизионным шоу.

"В обществе несколько переоценена роль дебатов. Даже в США дебаты – это во многом шоу. Сторонники и Хиллари Клинтон, и Дональда Трампа постоянно говорили, что их кандидат победил. Хотя они якобы смотрели одно и то же видео", – говорит Алексей Якубин, политолог.

На кого же смогут повлиять заявления кандидатов так это на избирателей, которые еще колеблются, или же голосовали в первом туре за тех, кто не попал в так называемый финал.

"Ни Тимошенко, ни Бойко, ни Гриценко не дали вектор, куда двигаться. Можно считать, что все эти избиратели находятся в состоянии неопределенности", – говорит Александра Решмедилова, политолог.

И если ни Петр Порошенко, ни Владимир Зеленский за последнюю неделю не убедят этих людей идти на участки, активность, предполагают эксперты, будет ниже, чем в первом туре.

"Если явка существенно упадет, люди не придут по тем или иным мотивам, то результаты могут быть довольно неожиданные", – говорит Руслан Бортник, политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

Возрастет и количество испорченных бюллетеней. Ведь в них нет графы "против всех". А более половины избирателей голоса 31 марта отдали не за этих двух кандидатов. Если обычно во время гонки испорченных документов около полпроцента, на этот раз может быть и более двух, прогнозируют политологи.

Для мобилизации украинцев, которые еще не определились, у кандидатов осталось четыре дня. И часто они не гнушаются задевать друг друга. Если тенденция усилится, говорят в полиции, сторонники Зеленского и Порошенко могут начать выливать агрессию на инакомыслящих не только в соцсетях.

Поэтому с завтрашнего дня силовики переходят на усиленную службу, чтобы предотвращать нарушения общественного порядка.

Напомним, в Центризбиркоме дали оценку первому туру выборов в Украине. Глава ЦИК Татьяна Слипачук заявляла, что выборы прошли относительно спокойно не только на территории нашей страны, но и за границей.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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