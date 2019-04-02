Украина выбирает президента: главное за 2 апреля

В Мировом конгрессе украинцев хвалят Центризбирком за организацию выборов

Украина выбирает президента: главное за 2 апреля 2019-04-02T20:56:00+03:00 Новости В Мировом конгрессе украинцев хвалят Центризбирком за организацию выборов

В Центральную избирательную комиссию свозят протоколы окружкомов с мокрыми печатями. Этот процесс займет определенное время.

"Многие регионы находятся удаленно… Им надо везти протоколы только под сопровождением Нацполиции, с охраной. Поэтому они стараются по несколько комиссий собираться вместе и уже с сопровождением Нацполиции отправляться в ЦИК, а кто-то просто несколько часов хочет отдохнуть после бессонных дней", – говорит Наталья Бернацкая, секретарь Центральной избирательной комиссии.

В Мировом конгрессе украинцев хвалят Центризбирком за организацию выборов. Говорят, их наблюдатели не имели серьезных замечаний.

Уже завтра и послезавтра в ЦИК ожидают ажиотаж, поскольку протоколы от округов будут привозить массово. Рассмотреть их комиссия должна до 10 апреля. И только после этого обнародует окончательный официальный результат. А уже 21 апреля должен состояться второй тур выборов.

Отметим, ЦИК обработала 99,77% протоколов, подсчитав 18 842 065 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 695 560 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,95% (3 005 819 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 524 971 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

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