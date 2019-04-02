Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,19
30,55
УКР
Главная Больше  Выборы 2019 Больше  Новости

Украина выбирает президента: главное за 2 апреля

Сегодня, 20:56

В Мировом конгрессе украинцев хвалят Центризбирком за организацию выборов

Украина выбирает президента: главное за 2 апреля Новости В Мировом конгрессе украинцев хвалят Центризбирком за организацию выборов

В Центральную избирательную комиссию свозят протоколы окружкомов с мокрыми печатями. Этот процесс займет определенное время.

"Многие регионы находятся удаленно… Им надо везти протоколы только под сопровождением Нацполиции, с охраной. Поэтому они стараются по несколько комиссий собираться вместе и уже с сопровождением Нацполиции отправляться в ЦИК, а кто-то просто несколько часов хочет отдохнуть после бессонных дней", – говорит Наталья Бернацкая, секретарь Центральной избирательной комиссии.

В Мировом конгрессе украинцев хвалят Центризбирком за организацию выборов. Говорят, их наблюдатели не имели серьезных замечаний.

Уже завтра и послезавтра в ЦИК ожидают ажиотаж, поскольку протоколы от округов будут привозить массово. Рассмотреть их комиссия должна до 10 апреля. И только после этого обнародует окончательный официальный результат. А уже 21 апреля должен состояться второй тур выборов.

Отметим, ЦИК обработала 99,77% протоколов, подсчитав 18 842 065 голосов. Недействительными признаны 1,18% бюллетеней.

Так, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,22% (5 695 560 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 15,95% (3 005 819 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 524 971 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной такая явка не стала, в предыдущие годы показатель не раз был выше:

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.


Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

Полные данные о результатах голосований в онлайн режиме можно посмотреть на сайте Центризбиркома.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег выборы, ЦИК, выборы 2019

Вы сейчас просматриваете новость " Украина выбирает президента: главное за 2 апреля". Другие Новости смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выборы президента – онлайн: главные подробности, фото и видео

Сегодня, 21:25

ЦИК обработал голоса почти 19 млн украинцев, проголосовавших на выборах президента

ЦИК подсчитала более 99% голосов: официальные результаты выборов

Сегодня, 21:21

Данные по итогам первого тура выборов президента обновлены

Протоколы с мокрыми печатями в ЦИК подали уже 14 избиркомов

Сегодня, 19:53

Таким образом, ЦИК ждет оригиналы протоколов еще из 185 окружных комиссий

Выборы президента в Украине: Латвия и Эстония сделали заявления

Сегодня, 18:25

Выборы были выдержаны в демократическом и прозрачном ключе, второй тур должен пройти также

Сын Игоря Бужинского найден мертвым во дворе дома

Каким бизнесом владеет Лев Лещенко

Избранник Надежды Бабкиной «просадил» два миллиона долларов

Трагедии в жизни Юлии Началовой

Виторган: Потом будешь вспоминать это время как самое счастливое

Мафия и шоу-бизнес: звезды, связанные с криминальным миром

Спортсменка с модельной внешностью в рубрике "красотка дня". Фото

София Ротару проходит химиотерапию, - СМИ

Снова в моде: почему стоит повесить ковер на стену

В Украине активизировался новый вид “охоты” на детей
Загрузка...

Пеня, суды, отключения: должников по коммунальным платежам ожидают более суровые наказания

Сегодня, 07:29

Новое законодательство в сфере энергорынка и жилищно-коммунальных услуг меняет отношения потребителей и поставщиков услуг

Поменять оператора, но оставить за собой номер: как будет работать новшество мобильной связи

Вчера, 07:19

Услуга будет бесплатной, но номер нужно верифицировать по владельцу

Чего ждать в апреле: доплата для пенсионеров и конец лечению без деклараций

31 марта, 07:51

С апреля многодетные семьи будут получать ежемесячную доплату в размере 1626 грн

Права с чипом для водителей и регистрация авто в два раза дороже: МВД готовит реформу

31 марта, 07:38

В МВД готовят крупные изменения в работе сервисных центров

Настя Каменских дважды станет мамой

Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Терехова, Харитонов и другие артисты, доживающие дни в нищете