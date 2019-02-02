Украина выбирает президента: главное за 2 февраля

Кандидаты в президенты Украины продолжают общаться с электоратом

Украина выбирает президента: главное за 2 февраля 2019-02-02T22:09:00+02:00 Новости Кандидаты в президенты Украины продолжают общаться с электоратом

Заставить Россию выполнять Будапештский меморандум и остановить наращивание ядерного оружия в мире – кандидаты в президенты сегодня продолжили общение с громадами по всей Украине. Среди тем – и реформа налоговой системы, и защита прав и безопасность избирателей. Мы продолжаем цикл "Украина выбирает президента".

Налог с доходов должен полностью оставаться в местных общинах. Это путь к возрождению малых и средних городов в Украине, убеждена Юлия Тимошенко. Дополнительные средства предоставят общинам больше полномочий и независимости от столичных чиновников. Но для этого нужно пересмотреть налоговую и бюджетную политику государства.

"Если бы вам, городу, оставили все, что зарабатывает город, вам никакая помощь государства была бы не нужна. Сегодня у вас остается 60% налога на доходы физических лиц: люди работают, платят подоходный налог и 40% у вас грубо забирают согласно закону о бюджете. А местное самоуправление во всем мире вообще подоходный налог считает налогом местного самоуправления", – отметила Тимошенко.

В свою очередь Олег Ляшко выразил уверенность, что страны должны соревноваться не ядерным оружием, а научным потенциалом и интеллектом. По его словам, достичь мира можно только, если страны закончат гонку вооружений. Он убежден, что расторжение ракетного договора между Россией и США – это угроза для всего мира.

Кандидат подчеркнул, что он подготовит соответствующий проект постановления в парламент по обращению к ядерным державам об ограничении гонки вооружений, о прекращении изготовления новых образцов ядерного оружия и о выполнении Будапештского меморандума перед Украиной. Олег Ляшко надеется, что на следующей неделе документ будет безотлагательно рассмотрен и принят.

"Сильная экономика, сильная армия, сильная дипломатия, преодоление бедности в Украине. Вот залог того, что Украина будет сильной, что мы не будем разменной монетой в противостоянии ядерных держав", – подчеркнул Ляшко.

Восстановить порядок в стране и остановить произвол радикально настроенных группировок требует от власти другой кандидат в президенты Александр Вилкул. Об этом он заявил во время общения с жителями Токмака на Запорожье. Тему затронул после того, как и вчера, и сегодня молодые люди в балаклавах пытались сорвать его встречи с общинами.

Вилкул уверен, что подобные действия – угроза для безопасности всех украинцев.

"Я вам обещаю, что все ответят по закону. Да, сегодня они курируются властью, сегодня власти выгодно, чтоб они издевались над людьми, чтоб они срывали встречу, чтоб они грабили, чтоб они насиловали и сегодня суды их выпускают", – отметил Вилкул, добавив, все равно каждый из них ответит по закону.

"Сбежать не успеет никто", – выразил уверенность кандидат в президенты Украины.

Как известно, очередные выборы президента Украины должны пройти 31 марта 2019 года. Подробнее читайте в статье: Выборы-2019: ключевые даты и порядок избрания президента и Верховной Рады.

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