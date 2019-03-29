Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки за третью декаду марта

Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация

Украина выбирает президента: хронология предвыборной гонки за третью декаду марта //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0cf/bb1/5ca0cfbb13998.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0cf/bb1/5ca0cfbb13998.jpg 2019-03-29T22:41:00+02:00 Новости Рекордное число кандидатов, ошибки в декларациях и незаконная агитация

До президентских выборов в Украине остается совсем мало времени. Напомним, что они назначены на 31 марта 2019 года. Результаты должны объявить до 10 апреля. Дата возможного второго тура – 21 апреля. Победителя же в нем должны объявить до первого мая. А к 3 июня – провести инаугурацию президента.

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Сайт "Сегодня" предлагает вам хронологию президентской кампании-2019:

29 марта: Кандидаты обещали поддержать пенсионеров, дать дорогу молодежи и возродить Донбасс

Новая украинская армия – основа надежности и безопасности государства – убежден Петр Порошенко. Говорит – прошедшие 5 лет были сложными. В 2014 получили армию разграбленной. Сейчас создали прочный фундамент для изменений. Следующие 5 лет – время воплощать их в жизнь.

Будущее Украины – в руках молодежи. И именно ей нужна едва ли не самая большая поддержка – уверен Олег Ляшко. Утверждает – для того, чтобы преодолеть бедность и вернуть наших работников из-за рубежа, необходимо обеспечить украинцев рабочими местами дома. А еще платить достойную зарплату и гарантировать доступную и качественную медицину.

А вот Юлия Тимошенко уверена – главная задача для будущего президента – это благосостояние украинцев.

Александра Вилкул призвал украинцев обязательно прийти на выборы и защитить каждый голос.

28 марта: Кандидаты обещают установление мира, экономический рост и сохранение природных ресурсов

Экспортировать не сырье, а готовую продукцию предлагает Олег Ляшко. Так, говорит, создадим новые рабочие места, будем больше зарабатывать и преодолеем бедность. А значит, страна откажется от кредитов.

Защитить реформы и достижения прошлых пяти лет призвал украинский Петр Порошенко. Политик считает: именно сейчас есть почва, чтобы обеспечить украинцам достойную жизнь.

Вернуть мир, возродить Донбасс и перезапустить экономику Украины – обещает Юлия Тимошенко. Говорит, достичь этого можно путем переговоров с лидерами стран-гарантов Будапештского меморандума. Эти же государства войдут и в Фонд возрождения Донбасса.

Экономический и промышленный рост – приоритетные задачи для Александра Вилкула. Оппозиционер говорит: знает, как быстро обеспечить мир в Украине, поднять зарплаты и пенсии. А пошаговый план действий уже представил в своей программе.

27 марта: Украинцам советуют не избегать экзитполов на участках

Как проголосует Украины на президентских выборах станет известно максимум через 10 дней после выборов. Именно столько времени, по закону, у ЦИК есть для подсчета голосов. И предварительные результаты украинцы узнают уже в воскресенье вечером. Их объявят социологи.

Их результаты появляются задолго до официальное подсчета ЦИК. Их ждут каждый раз после выборов и закрытия участков. Задача экзитполов – не только подсчитать количество голосов за кандидатов, но и определить, насколько честно прошли выборы.

Экзитпол - опрос избирателей на выходе с участков в день голосования для прогнозирования результатов до объявления официальных данных.

Обычно опросы проводят сразу несколько компаний и каждая представляет собственные результаты. Но в это воскресенье украинцев ждет и общенациональное масштабное исследование. Его совместно проведут три социологических института. Опросят не менее 17 тысяч человек на 400 участках. Анонимно и выборочно. Например, каждого 12-го. Это, говорят эксперты, действенный механизм общественного контроля. Поэтому важно, чтобы украинцы с умом отнеслись к интервьюерам на выходе с участков.

26 марта: Кандидаты говорят о чернобыльцах и развитии промышленности

Укрепление армии, развитие промышленности, поддержка нацменьшинств и чернобыльцев. Что обещали кандидаты в президенты за 5 дней до выборов.

Преодолеть бедность, укрепить армию и построить экономику будущего. Такие приоритеты определил для себя Петр Порошенко. Он встретился с избирателями в Тернополе. Говорит – из-за российской агрессии экономика Украины испытала сильный удар. Однако ее удалось реанимировать. И теперь есть все предпосылки, чтобы каждый почувствовал экономический рост.

Поддержать национальные меньшинства пообещала Юлия Тимошенко. Сегодня она в Ужгороде. Заключила хартию согласия с представителями нацсообществ. Политик убеждена – документ поможет защитить интересы почти 11-ти миллионов представителей различных этнических групп, проживающих в Украине.

Ввести регулярную соцпомощь чернобыльцам и вернуть льготы, которые отменило государство обещает Олег Ляшко, находясь на Полтавщине. Лидер "Радикальной партии" убежден – государство не должно забывать подвиг тридцатилетней давности. Итак, следует внести изменения в бюджет и увеличить финансирование социальной сферы.

Развитие промышленности и инфраструктуры, повышение социальных гарантий, создание благоприятного инвестклимата. Главные пункты политической программы Александра Вилкула. Оппозиционер сегодня в Запорожье встретился с металлургами. Убежден – развитие экономики, а значит и улучшение условий жизни украинцев возможны только после перезагрузки власти.

25 марта: Кандидаты проводят последние встречи с избирателями

Честное голосование, справедливые зарплаты и мотивация для молодежи оставаться в Украине. До выборов осталось 6 дней. Кандидаты в президенты проводят последние встречи с избирателями перед днем ​​тишины и раздают последние обещания.

Провести справедливые, прозрачные выборы и обеспечить честный подсчет голосов. Главная задача на сегодня. Заявил Петр Порошенко на встрече с киевскими студентами. По его словам, несмотря на гибридную войну, Кремль не оставляет попыток расшатать ситуацию в стране изнутри.

Восстановить промышленность, создать новые рабочие места и так стимулировать экономику – предлагает Юлия Тимошенко. Политик убеждена: чтобы украинцы не уезжали из страны, следует создать достойные условия труда. А еще ввести обязательное медицинское страхование, изменить кредитную и налоговую системы. Особое внимание – молодежи.

Максимум в семь раз. Такой должна быть разница между минимальной и максимальной зарплатой в Украине считает Олег Ляшко. Сегодня он на Волыни. Политик говорит: заработанное руководители госпредприятий должны получать только тогда, когда отсутствуют долги перед рядовыми работниками.

Не допустить фальсификации на выборах – обещает Александр Вилкул. Сегодня он встречался в Киеве с руководителями областных избирательных штабов. Говорит: "Оппозиционный блок" тщательно следит, чтобы голосование было максимально прозрачным, а все факты нарушений передавали международным наблюдателям.

24 марта: Порошенко рассказал о членстве Украины в ЕС и НАТО

Предвыборная гонка выходит на финишную прямую. Окружные избиркомы – уже под круглосуточной охраной. Шесть тысяч полицейских готовятся к работе 31 марта на участках, в судах и ЦИК. Завтра на участки начнут развозить бюллетени. Послы "Большой семерки" направили в МВД письмо с предостережением относительно срыва выборов. В СМИ множатся мрачные прогнозы о вмешательстве России и возможные беспорядки после объявления результатов.

Значит ли это, что в последнюю предвыборную неделю скандалов станет больше, а нервы у кандидатов начнут сдавать? Вопросов к лидерам соцопросов – много.

В эту пятницу в прямом эфире главного политического шоу страны "Главная тема. Выбор" на вопрос Арсения Яценюка отвечал действующий президент – Петр Порошенко.

23 марта: Кандидаты продолжают предвыборные туры по городам Украины

Кандидаты в президенты продолжают предвыборные туры по городам Украины.

Повышение зарплат и пенсий – увеличит потребительскую способность украинцев и в итоге поможет росту экономики – уверен Олег Ляшко. Он сегодня в Киевской области. Говорит, если улучшится благосостояние украинцев - они исправнее будут платить за коммунальные услуги. Сейчас же они едва сводят концы с концами.

Внеблоковый статус Украины – единственный путь к окончанию войны на востоке. Закрепить такие изменения в Конституции предлагает Александр Вилкул. Определиться, говорит, надо на всенародном референдуме. Вопрос мира обсудил с избирателями в Луганской области. Несмотря на непогоду, на встречу с кандидатом пришло около двух тысяч человек. Оппозиционер подчеркивает – имеет четкий план действий – как обеспечить мир и достойные условия жизни для украинцев.

Поддержка пожилых людей – одна из приоритетных задач власти – считает Петр Порошенко. Сейчас он на Буковине. Говорит – украинцы, которые много работали, однако имели низкую зарплату – сейчас получают минимальные пенсии. И государство о них не забывает – ввело компенсации.

21 марта: Бюллетень на выборах будет самый длинный за всю историю президентской гонки

Длина всех бюллетеней, если выложить их друг за другом, составит 24 тысячи километров, подсчитали в Центральной избирательной компании.

Фамилии 39 кандидатов будут стоять в алфавитном порядке, без нумерации. Документ старались максимально защитить от подделок.

Тем временем социологи фиксируют рост рейтинга Александра Вилкула. Об этом свидетельствует последний соцопрос фонда "Украинская политика". За него готовы проголосовать 9% опрошенных. Самый высокий уровень поддержки в промышленных регионах. Зато его экс-соратник Юрий Бойко позиции потерял и имеет менее 8%.

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