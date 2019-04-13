Украина выбирает президента: место голосования сменили десятки тысяч избирателей

Перед вторым туром выборов президента место голосования сменили 200 тысяч человек

Фото: МИД Украины/Facebook.

Накануне второго тура выборов президента Украины, которые состоятся 21 апреля, место голосования сменили более 200 тысяч избирателей. Такие данные опубликованы Государственным реестром избирателей.

По состоянию на 13 апреля количество избирателей, которые воспользовались временным изменением места голосования составляет 201 189 человек.

Стоит добавить, что несколько дней назад, 10 апреля, количество избирателей, которые воспользовались возможностью сменить место голосования сменили около 80 тысяч человек.

Напомним, ранее мы объясняли, что для смены место голосования нужно сделать несколько шагов. Добавим, что у желающих это сделать остается всего два дня.

Первое, что важно запомнить - реестр работает в выходные, и осталось совсем немного до 15 апреля. После этой даты Госреестр избирателей перестанет принимать заявления о смене места голосования. Учитывая, что очереди на регистрацию - существенная проблема этих выборов, есть смысл встать пораньше в выходные и постараться успеть в числе первых.



Второе - для смены места голосования нужно обоснование. (переселенцам из Крыма и Донбасса доказывать невозможность голосования по месту жительства не требуется, достаточно иметь при себе паспорт). Подтверждающим документом для смены места регистрации может быть:

Договор аренды недвижимости

Справка с места учебы/работы

Командировочный лист

Билеты

Третье: ближайший отдел ведения государственного реестра можно найти на официальном сайте. Также госреестр избирателей опубликовал памятку для тех, кто нуждается в смене места регистрации заграницей.

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