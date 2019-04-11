Украина выбирает президента: одесситы выстаивают очереди для смены места голосования

Молодежь меняет избирательные участки из-за путешествий, а отделы работают до полуночи

В очереди за право голоса. Фото: Сегодня

Украинцы, которые хотят изменить место голосования в преддверии второго тура выборов президента, который состоится 21 апреля, имеют на это всего несколько дней – эта возможность действует до 15 апреля.

По данным Центральной избирательной комиссии на 10 апреля в Одесской области этой возможностью уже воспользовались 5285 человек. Корреспондент "Сегодня" отправился в отдел ведения государственного реестра избирателей в одной из одесских районных администраций, чтобы испытать процедуру на себе.

Отдел открывается в 9:00, но очередь в кабинет выстраивается задолго до начала рабочего дня и остается до его окончания. Когда бы избиратель сюда ни пришел, перед дверью будут толпиться примерно три десятка человек: вереница людей тянется вдоль коридора ко входу в здание.

Занимая очередь, понимаешь, что тут стоят и те, кто меняет место регистрации, и те, кто пришел за свидетельством о смене, и те, кто проверяет себя в списках. Причем многие приходят по нескольку раз.

"Приходил в понедельник утром, очередь была такая большая, что решил не ждать, а приехать на следующий день. Но и тогда она была не меньше, но уже решил не уходить: боюсь, что к концу недели тут вообще нельзя будет протолкнуться", — рассказал одесский предприниматель Сергей.

МОЛОДЕЖНЫЙ ПОДХОД.

На фоне толпы людей в гражданском, выделяются несколько военнослужащих и курсантов-моряков. По словам военных, которые уже были здесь в марте, очереди заметно выросли. Особенно много мы заметили молодежи. В отличие от людей старшего возраста они меняют место голосования не из-за места проживания, а из-за командировок и путешествий.

"Будем в выходные в Киеве и, конечно, пойдем голосовать. Это наши первые выборы, поэтому мы хотим подойти к этому со всей ответственностью", — говорит пара студентов, Елена и Андрей.

Чтобы попасть в заветный кабинет, нам пришлось ждать около 40 минут. За это время мы успели перезнакомиться друг с другом и даже постоять в другой очереди, чтобы сделать копию заявления, что, как оказалось потом, на самом деле делать не нужно: бланк предоставляют бесплатно сотрудники отдела.

Сам прием занял не больше пяти минут. Его ведут сразу восемь сотрудников. За это время посетители без труда успевают заполнить бланк заявления, указав адрес прописки, паспортные данные и причину смены избирательного участка. Вместе с заявлением следует предоставить копии паспорта и документа, который подтверждает невозможность проголосовать на своем участке, например, билеты на самолет, справку с места работы.

"Приходит так много людей, что мы не успеваем делать основную работу. Еще никогда не было столько желающих проголосовать. Только в первом туре мы получили 4000 заявок. Приходится весь рабочий день вести прием, а потом с 18:00 до 24:00 обрабатывать заявки и выполнять другие задачи", – признались сотрудники отдела.

При этом они стараются идти навстречу людям. Например, разрешают заполнить заявление вместо родственника или донести на следующий день копию недостающего документа, чтобы посетитель успел к отъезду забрать справку.

Напомним, 7 апреля на заседании ЦИК были оглашены официальные результаты выборов первого тура. Так, в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов). Также официально был объявлен второй тур выборов президента.

А между тем, в Украине набирает обороты эпопея с дебатами между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. То место встречи никак не могут согласовать, то уже называются разные даты.

Как известно, Зеленский предложил Порошенко устроить дебаты на "Олимпийском", на что действующий президент дал согласие.

Национальная полиция начала готовится к возможному проведению дебатов на территории национального спорткомплекса "Олимпийский".

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АВТОР: Андрей Соловьев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.