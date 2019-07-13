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Украина выбирает Раду: кандидаты в депутаты обещают "найти таланты" и медицинское страхование

13 июля, 06:40

Хотят бороться с медмафией и повышать зарплаты учителям

Программы. Часть партий собираются продолжать реформы МЗ, другие — собираются все поменять
Программы. Часть партий собираются продолжать реформы МЗ, другие — собираются все поменять. Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Чуть больше недели осталось до внеочередных выборов в Раду — напомним, 21 июля украинцам придется определиться, кто будет развивать страну на протяжении следующих 5 лет. Немаловажными аргументами в пользу тех или иных партий станут предвыборные обещания, касающиеся сфер образования и здравоохранения. Как кандидаты планируют "учить" и "лечить" народ, разобрались "Сегодня".

Образование

Здесь без сенсаций. Многие партии обещают "доступную, качественную и современную" учебу, не слишком вдаваясь в подробности. Но в некоторых манифестах все же встречается конкретика. К примеру, в "Голосе" хотят ускорить реформу школы, ввести электронные учебники на школьных планшетах, запустить бесплатные онлайн-курсы для самообразования от лучших учителей, а госфинансирование университетов сделать зависимым от количества студентов. Последним, в свою очередь, обещают возможность выбирать курсы и оценивать качество лекций. Основной посыл идеологов партии: "Образование должно искать таланты, наука — строиться ими". К слову, для ученых хотят увеличить объемы грантовой поддержки.

В то же время в президентской "Слуге народа" за улучшение качества образования хотят бороться гривней: поднять зарплату педагогам до уровня трех минзарплат (12,3 тыс. грн). Также партия собирается сделать равноправными частные и государственные учебные учреждения и "обновить" образовательную и научную инфраструктуру, но как — не уточняют.

Не расписывает образовательные нюансы и "Батькивщина", которая намерена "пересмотреть структуру и финансирование" всей системы. В партии почему-то гарантируют бесплатное образование, которое у нас и так есть. Впрочем, это декларируют и в "Оппозиционном блоке", отмечая, что бесплатными также должны быть продленка и внешкольное образование.

Медицина

В сфере медицины часть партий заявила, что медстрахование в приоритете, забывая о том, что Минздрав уже медленно, но верно к нему движется. При этом его принципы кандидаты понимают по-разному. В частности, в "Батькивщине" его хотят ввести за счет работодателей с одновременным уменьшением вдвое налоговой нагрузки на их предприятия, а в "Гражданской позиции" говорят о "государственном страховании". Там планируют также реформировать Минздрав. Хотят избавить ведомство от "несвойственных ему функций": управления больницами, их обслуживания и ремонта. Вместо этого усилия МЗ направят на разработку политики и планирования в сфере здравоохранения. 

А вот в "Голосе" уверяют, что продолжат перемены, начатые нынешним Минздравом: достигнут того, чтобы государство платило и за услуги на вторичке, доработают е-медицину, расширят госфинансирование лекарств. Уже начатую реформу хотят довести до конца и в "Европейской солидарности". В партии добавляют, что займутся законодательной базой для перехода к системе обязательного медицинского страхования и урегулируют правовые отношения между докторами и пациентами и больницами и пациентами.

В "Слуге народа" хотят  бороться с фармакологической мафией, отменив коррупционный механизм повторной сертификации лекарств. Кроме того, партия обещает перевести всю медицинскую документацию в е-форму. Отметим, что этот процесс уже запущен и вполне успешно внедряется.

Не отстают с обещаниями улучшить медицину и в "Украинской стратегии Гройсмана". Там не забыли о "своевременной и качественной экстренной медпомощи", а также обещают обеспечить украинцам доступ к гарантированному пакету медицинских услуг и лекарственных средств. Впрочем, это тоже содержится в постулатах нынешней медреформы.

"Не путайте "страховку" с цивилизованной системой здоровья"

Отдельные обещания партий уже раскритиковали нынешние чиновники.

"Не путайте "страховую систему" из программ партий с цивилизованными системами здравоохранения или частным медстрахованием. В них есть четкие правила оплаты, понятный гарантированный пакет услуг и лекарств, правила его получения", — говорит замглавы Минздрава Павел Ковтонюк.

Некоторые предложения партий, по его словам, похожи на модель в РФ — там страховой госфонд дает деньги не больницам, а частным страховщикам, "часто принадлежащим олигархам", а честной системы получения медуслуг нет.

В то же время эксперт по части образования Андрей Черных отмечает, что в будущем нардепам надо бы принять законы о среднем и профобразовании, "обновить лицензионные условия осуществления образовательной деятельности", создать е-систему мониторинга трудоустройства выпускников и обеспечить все школы широкополосным интернетом.

Напомним, ранее новости "Сегодня" разбирались в том, кто и зачем идет в Верховную Раду. Смотрите спецрепортаж "По следам партийных списков"

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Тег партии, предвыборная программа, выборы в парламент , выборы 2019

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АВТОР:

Мария Пирогова

Источник:

Сегодня

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