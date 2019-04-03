"Украина выстояла": что думают в мире о президентских выборах-2019

Из плюсов отметили демократию и прозрачность, из недостатков – админресурс и отсутствие дебатов

Фото: Reuters.

"Украина выстояла": что думают в мире о президентских выборах-2019 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/478/1d3/5ca4781d38d72.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/478/1d3/5ca4781d38d72.jpg 2019-04-03T14:00:00+03:00 Новости Из плюсов отметили демократию и прозрачность, из недостатков – админресурс и отсутствие дебатов

Стала известна реакция международного сообщества по поводу результатов первого тура президентских выборов в Украине. Европа готова сотрудничать с Украиной и далее, а США предостерегли о возможном российском вмешательстве.

Свобода и демократия

Первыми на результаты выборов отозвались (кто бы сомневался) в Кремле. В понедельник, 1 апреля, у Путина отреагировали на первый тур выборов в Украине таким образом: "Нужно подождать". Как заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Кремль не будет делать официальных заявлений по выборам президента Украины, пока не станут известны результаты второго тура.

"Выборы в Украине не закончились, предстоит второй тур, поэтому пока давать какие-то заключения официальные рано. Нужно подождать", – сказал Песков.

Напомним, что на днях спикер Кремля уже объяснил позицию относительно признания или непризнания выборов в Украине Москвой:

"Не наше дело – оценивать предвыборную кампанию (в Украине. – Ред.)… Это дело украинцев. Безусловно, я оставил бы без комментариев ваш вопрос: возможно ли признание нелегитимными итогов выборов. Я на этот вопрос отвечать не буду. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы…Что-то можно будет говорить только после того, как они состоятся".

Следом проведение выборов в Украине оценили в Евросоюзе. В отличие от России, ЕС позитивно оценивает выборы в Украине, состоявшиеся 31 марта, но пока это только предварительная оценка – еще ожидается отчет международных наблюдателей. Об этом заявил посол ЕС в Украине Хьюг Мингарелли.

"Понятно, что мы ожидаем оценку БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека – Авт.) ОБСЕ. Я знаю, что первые оценочные результаты будут представлены сегодня. До сих пор мы ничего не слышали о серьезных нарушениях закона, но мы должны дождаться оценки БДИПЧ. Нам не сообщали о грубых нарушениях, и поэтому наше предварительное ощущение, оценка, что выборы были проведены должным образом", – сказал Мингарелли, добавив, что международные наблюдатели присутствовали на многих избирательных участках.

В Германии сделали заявление, что также не будут комментировать результаты первого тура президентских выборов в нашей стране. Но как заявила в понедельник, 1 апреля, на брифинге в Берлине представитель МИД ФРГ Мария Адебар, Германия готова "к дальнейшей доверительной работе в формате "Нормандской четверки" над реализацией Минских договоренностей".

"Наша позиция неизменна – важно, чтобы (в Украине) продолжалась реализация реформ", – добавила Адебар.

Она отметила, что Берлин будет сопровождать Киев на этом пути и сотрудничать с теми политиками, которые будут у власти по итогам выборов.

А вот федеральный канцлер Германии Ангела Меркель высказалась более определенно. 1 апреля стало известно, что Порошенко и Меркель обсудили выборы в Украине. Разговор состоялся по телефону: федеральный канцлер Германии поздравила Петра Порошенко с выходом во второй тур президентской кампании. Об этом сообщалось на официальном сайте главы государства.

Была отмечена честность и состязательность избирательного процесса в Украине. Также состоялся обмен мнениями относительно дальнейших шагов – в частности, в рамках Нормандского формата, для активизации мирного процесса по имплементации Минских договоренностей, освобождения заложников Кремля, а также по реализации инициативы по развертыванию миротворческой миссии под эгидой ООН на территории оккупированного Донбасса.

Петр Порошенко поблагодарил немецкого лидера за особое внимание к ситуации в Украине.

Наблюдатели от парламентской ассамблеи ОБСЕ признали, что выборы президента Украины прошли честно и свободно, а также были конкурентными. Такие выводы озвучил на пресс-конференции в понедельник, 1 апреля, специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва. По его словам, кандидаты в президенты были в равных условиях, а у граждан не было проблем с доступом к голосованию.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре. Можно говорить, что в целом выборы проходили как свободные. Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы надлежащим образом. Мой личный вывод – эти конкурентные выборы ведут... ко второму раунду. Надеюсь, что это вдохновит украинцев продолжить демократическое развитие в мире и безопасность… с европейскими ценностями", – сказал Канерва.

В МИД Литвы сделали заявление, что готовы к дальнейшему сотрудничеству с Украиной. Во внешней политике наша страна сохранит западный вектор, кто бы из кандидатов в президенты ни победил во втором туре выборов. Такое мнение в понедельник, 1 апреля, озвучил на пресс-конференции в литовской Паланге по итогам ежегодной встречи министров иностранных дел стран Балтии, Северных стран и государств Вишеградской группы глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

"Неясно, кто станет президентом, предстоит второй тур, но осмелюсь сделать прогноз, что внешняя политика Украины по своей сути измениться не должна. Сохранится ее западный вектор", – сказал он.

По оценке главы литовской дипломатии, принципиальная позиция кандидатов в президенты "по направлениям внешней политики значительно не разнится".

Вместе с тем Линкявичюс допустил коррекцию отдельных пунктов внешней политики.

"Возможны изменения в деталях ее проведения, это зависит от команды, но суть не изменится", – утверждал он.

Вильнюс, по словам Линкявичюса, при любом исходе второго тура выборов президента продолжит сотрудничество с Киевом.

"Литва готова к продолжению сотрудничества прежде всего с государством, невзирая на персоналии", – сказал он.

Кроме того, 2 апреля президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Европейского Совета Дональдом Туском. Как сообщает пресс-служба главы Украинского государства, Дональд Туск поздравил Петра Порошенко с выходом во второй тур президентских выборов.

"Дональд Туск особо отметил соблюдение демократических стандартов во время выборов и назвал это важным достижением главы государства", – говорилось в сообщении.

Последними сделали заявления Латвия и Эстония: выборы были выдержаны в демократическом и прозрачном ключе, второй тур должен пройти так же.

В Министерстве иностранных дел Латвийской Республики посчитали, что первый тур выборов президента Украины прошел демократически и без значительных нарушений. Об этом говорилось в заявлении МИД Латвии от 2 апреля.

"Министерство иностранных дел поздравляет Украину с состоявшимся 31 марта 2019 года первым туром президентских выборов и присоединяется к мнению, высказанному БДИПЧ ОБСЕ, что выборы были выдержаны в демократическом и прозрачном ключе, в ходе выборов в целом были соблюдены основные права и политическая конкуренция, и выборы прошли без значительных нарушений", – говорилось в заявлении.

В Министерстве иностранных дел Эстонии, в свою очередь, заявили, что ожидают свободных и справедливых выборов президента Украины во втором туре, который состоится 21 апреля.

"Мы ожидаем свободного и справедливого второго тура президентских выборов, проведенных в соответствии с международными стандартами. Мы надеемся, что решимость Украины проводить реформы и сближаться с НАТО и ЕС сохранится и в будущем. Украина имеет полную нашу поддержку", – говорилось в заявлении МИД Эстонии.

Сравнили с Россией

Сенатор-демократ Боб Менендез приветствовал Украину в связи с успешным завершением первого тура президентских выборов. Об этом говорилось в его заявлении, опубликованном в понедельник, 1 апреля, на сайте комитета сената США по международным отношениям.

Менендез подчеркнул, что, по его мнению, Украина продемонстрировала более свободный и открытый избирательный процесс по сравнению с Россией.

"Я поздравляю народ Украины с успешными выборами в воскресенье. Международные наблюдатели подтвердили, что избиратели могли свободно реализовать право выбрать из широкого списка представленных кандидатов, которые также могли свободно вести предвыборную борьбу", – заявил Менендез.

"В то время, как страна готовится ко второму туру выборов, я призываю двух кандидатов в течение нескольких недель вступить в существенный диалог с украинским народом, чтобы избиратели могли сделать наиболее осознанный выбор президента. Помимо всего прочего, избиратели должны выслушать позиции кандидатов насчет противодействия России, а также о планах насчет серьезной борьбы с коррупцией", – отмечалось в документе.

При этом Менендез подчеркнул, что, по его мнению, Украина продемонстрировала более свободный и открытый избирательный процесс по сравнению с Россией.

"Такие выборы были бы немыслимы при президентстве Путина", – подчеркнул американский сенатор.

В свою очередь, сенатор-республиканец Роб Портман также заявил, что прошедший первый тур выборов в Украине был честным.

"Я воодушевлен тем, как спокойно и честно прошел первый тур президентских выборов в Украине. Я призываю кандидатов и международное сообщество уважать избирательный процесс", – написал Портман в Twitter.

Комитет палаты представителей США по иностранным делам ранее поздравил Украину с завершением голосования на президентских выборах.

"Честные и открытые выборы являются наиболее важной частью любой демократии", – подчеркивалось в Twitter-сообщении комитета.

Впрочем, несмотря на позитивный тон, в Вашингтоне уверены, что Москву еще рано сбрасывать со счетов: Кремль попытается поставить под сомнения легитимность выборов в Украине. Мало того, Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Украине к проведению второго тура президентских выборов. Об этом заявил экс-заместитель госсекретаря США, бывший президент Freedom House, старший директор по вопросам прав человека Института Маккейна Дэвид Крамер

"Главный интерес России заключается в том, чтобы попытаться создать среду, в которой следующий президент – или переизбранный президент Порошенко – рассматривался бы как нелегитимный", – рассказал эксперт.

Крамер отметил, что Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Украине и создать обстоятельства, при которых свободные и честные выборы оказались бы под вопросом.

Нашли недостатки

Правда, без ложки дегтя не обошлось: наблюдатели зафиксировали некоторые случаи использования кандидатами в президенты админресурса. Также наблюдатели от Европарламента отметили, что "влияние России велико, но Украина выстояла". Об этом заявил на пресс-конференции в понедельник, 1 апреля, представитель наблюдательной миссии от Европарламента Дариуш Розати.

"Мы хотим отметить позитивные моменты, которые произошли. Все-таки, несмотря на все негативные факторы, эти выборы состоялись … Влияние РФ очень велико, однако Украина выстояла. Конечно, были зафиксированы некоторые случаи, когда административный ресурс использовался, некоторые кандидаты использовали медиа, чтобы освещать свою компанию", – сказал Розати.

Также в Европарламенте указали на недостатки в проведении выборов. Так, Розати выразил надежду, что в Украине устранят недостатки в проведении выборов перед парламентскими выборами, которые состоятся этой осенью. Он отметил, что выборы президента Украины в первом туре были конкурентными.

"Они, однако, не были совершенными. Не удалось вовремя принять унифицированный избирательный кодекс, несмотря на неизменную приверженность большинства украинских субъектов быстро решить этот вопрос. Сообщалось о случаях покупки голосов и злоупотребления административными ресурсами. Нейтральность некоторых государственных чиновников вызывает сомнение из-за их избирательной деятельности. Явная несбалансированность и неравный доступ кандидатов к средствам массовой информации, к сожалению, были подкреплены предвзятым освещением об определенных кандидатах и всей кампании. Не состоялись также настоящие дебаты между кандидатами", – подчеркнул Розати.

В то же время он отметил, что для многих избирателей процесс регистрации для голосования был слишком обременительным, длительным и сложным.

"Мы искренне надеемся, что это будет устранено вовремя перед предстоящими парламентскими выборами, которые состоятся осенью", – отметил Розати.

Что думают в Европе о Зеленском

Иностранные эксперты также рассказали, чего ждут от кандидата в президенты Владимира Зеленского. Так, депутат Европарламента Ребекка Хармс заявила, что настороженно относится к его возможному избранию, и надеется, что путь реформ в Украине не будет прерван. "Зеленский – "чистый лист", и это огорчает", – рассказала Ребекка Хармс в интервью Укринформу.

По ее словам, действующая власть и другие кандидаты в президенты должны проанализировать, что было сделано не так, если основную поддержку получил их оппонент на выборах от "Зе!Команды".

"Настолько не так, насколько многие украинские избиратели имеют больше доверия к неизвестному (в политике – Авт.) человеку … Когда украинцы выберут нового президента, и это произойдет в ходе нормального демократического процесса, тогда это будет человек, с которым нам надо будет сотрудничать … То, что Зеленский – "чистый лист", огорчает меня не меньше, чем моих многочисленных коллег. Однако голосовало за него много украинцев, которых я не считаю инфантильными. Надо признать, что это связано с глубоким разочарованием общества из-за злоупотреблений, особенно в регионах, с тем, что надежды, пробужденные Майданом, не осуществились", – рассказала Хармс.

Евродепутат указывает на важность продолжения изменений в стране, не сворачивать с курса реформ, указанных в Соглашении об ассоциации.

"ЕС не может позволить себе сомневаться, что путь, который мы с 2014 года, с Майдана, интенсивно проходили вместе, правильный. Это в наших интересах, а также в интересах всего континента", – подчеркнула она.

Отметим, что в украинском обществе и политикуме считают победителя первого тура "темной лошадкой", так как он не представил ни свою команду, ни четкого видения своей политики на следующие пять лет в случае победы на выборах. Однако в штабе Зеленского сделали заявление по Донбассу, Крыму и переговорам с Россией. Так, среди прочего, он хочет восстановить переговоры в "минском формате", но на более качественном уровне.

Напомним, что второй тур выборов, в который вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский, запланирован на 21 апреля. Об этом сказала на брифинге глава Центризбиркома Татьяна Слипачук.

"Я обращаю внимание, что будет второй тур, перед ЦИК стоит очень амбициозная задача, потому что временной отрезок, который есть между подведением окончательных результатов и подписанием ЦИК протокола назначения голосования 21 апреля по второму туру, очень и очень короткий", – сообщила Слипачук во вторник, 1 апреля.

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