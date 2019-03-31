Украинцы в Австралии выбирают президента: видео
Голосование в Канберре завершится менее чем через три часа, голоса здесь начнут считать уже в полдень по Киеву
В Австралии продолжается голосование на выборах президента Украины. В этой стране находится самый отдаленный избирательный участок, который открылся самым первым еще девять часов назад.
Команда "Сегодня" ведет репортаж из столицы Австралии Канберры.
Эта страна невероятная. Все кто здесь живет, называют себя счастливыми людьми. Австралия – самодостаточная страна. Материк имеет все природные богатства. А потому и ни от кого не зависит.
Избирательный участок находится в Посольстве Украины в Австралии. Украинцы со всей Австралии спешат сюда с самого утра.
Почти все члены избирательной комиссии одеты в вышиванки. Большинство избирателей – тоже. Голосуют целыми семьями.
Иванна из Мельбурна преодолела почти 700 километров. Более ста долларов потратила на дорогу и гостиницу. Но не приехать, говорит, не могла.
"Будущее Украины всегда для меня важно, и оно всегда было дорого для меня, потому что Украина, хоть я живу далеко, всегда в моем сердце", – говорит Иванна Яриш.
Голосование в Канберре завершится менее чем через три часа. Голоса здесь начнут считать уже в полдень по Киеву.
Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте о всех подробностях выборов президента, смотрите видео- и фото отчеты.
Отметим, что, если в Украине голосование стартовало в 8 часов утра, то голосование на выборах президента за границей началось еще глубокой ночью по киевскому времени.
О том, как Украина шла к выборам, как выдвигались и как сходили с дистанции кандидаты, читайте в нашей подробной хронологии предвыборной гонки.
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