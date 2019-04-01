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Уточняют протоколы на лестнице, в кафе: у Зеленского рассказали о нарушениях на выборах

Сегодня, 12:17

Несмотря на лидерство при подсчете голосов, у Зеленского недовольны некоторыми моментами

Фото: AFP
Уточняют протоколы на лестнице, в кафе: у Зеленского рассказали о нарушениях на выборах //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1d7/0dd/5ca1d70ddfb5c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1d7/0dd/5ca1d70ddfb5c.jpg Новости Несмотря на лидерство при подсчете голосов, у Зеленского недовольны некоторыми моментами

По итогам первого тура голосования в штабе кандидата в президенты Владимира Зеленского заявили о распространенных нарушениях на выборах. В частности, в "Зе"-команде недовольны, как работают на окружных избирательных комиссиях.

Об этом рассказали на брифинге юристы штаба Зеленского, передает Укринформ.

Представители кандидата в президенты отмечают, что члены комиссий оставляют без должного контроля документацию по выборам.

"В некоторых местах не удалось наладить процесс. Нам поступает информация о проблемных окружных избирательных комиссиях (ОИК). В частности, наши представители в ОИК №95 в Ирпене сообщили, что одну участковую избирательную комиссию принимают по 2,5-3 часа. Людям физически тяжело ... и поэтому оставляют без должного контроля избирательную документацию", – заявили юристы и добавили, что некоторые из нарушений уже расследуются правоохранителями.

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Кроме того, в штабе Зеленского рассказали о другом виде нарушений.

"Мы привлекаем внимание юристов к уточнению протоколов. Это общая проблема. К сожалению, это делается "на колене", на лестнице, в кафе ОИК. Сейчас мы не имеем статистики, насколько массовым является это явление. Но мы напоминаем, что члены комиссии должны делать уточнения протоколов в строгом соответствии с законом Украины", – заявили юристы и подчеркнули, что все же нарушения в уточнении протоколов не изменят результаты голосования.

Как мы сообщали, в штабе кандидата в президенты Петра Порошенко обнародовали свой подсчет голосов. Цифры оказались практически такими же, как и по официальным данным Центризбиркома на данный момент. Также у действующего президента отмечают, что не было нарушений, которые могли бы повлиять на результаты голосования.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 10:30 утра ЦИК обработал 63,43% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,39% голосов (проголосовали за него 3,5 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,34% (почти 1,88 млн), Юлия Тимошенко – 13,10% (1,5 млн). 

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Тег выборы, нарушения, Зеленский

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