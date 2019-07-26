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В 37-м округе в Днепропетровской области суд рассматривает иск против окружкома

26 июля, 22:12

Представители победителя заявляют, что голосование и подсчет происходили без нарушений


Второй день Днепропетровский окружной суд рассматривает иск против комиссии округа 37.

Кандидат, занявший второе место, требует пересчета голосов.

По информации на сайте ЦИК, в округе уверенную победу одерживает самовыдвиженец Дмитрий Шпенов, опередив оппонента на более чем на 1200 голосов. Голосование и подсчет происходили без нарушений, заявляют представители победителя. Сейчас в суде продолжаются прения сторон. Решения должны объявить к полуночи. Тогда истечет сорока восьми часовой срок, отведенный для рассмотрения таких дел.

"Происходит затягивание рассмотрения судебного дела. Прежде всего это заключается в неподготовленности его представителей к судебному разбирательству дела. А также — отсутствие надлежащей доказательной базы. Все исковые требования основаны на предположениях и субъективном мнении истца", – говорит доверенное лицо кандидата в народные депутаты Украины Дмитрия Шпенова Инна Ряснянская.

"Истцы сняли большинство своих замечаний, которые отразили в своем исковом заявлении. Таким образом они подтвердили, что наша окружная комиссия работала без нарушений", – считает член окружной избирательной комиссии 37 Марина Акимова.

В Украине завершились внеочередные выборы в Верховную Раду. Сайт "Сегодня" внимательно следил за подсчетом голосов Центральной избирательной комиссией. В данном материале мы представим полный список кандидатов, прошедших в Верховную Раду Украины, исходя из подсчета голосов Центризбиркомом.

ЦИК обработала 100% электронных протоколов голосования по многомандатному избирательному округу на внеочередных выборах – в Верховную Раду попадают пять партий. "Слуга народа" набрала – 43,16%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 13,05%, "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" – 8,10%, " Голос" – 5,82%. Явка избирателей по всем 199 округам составила 49,84%.

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Тег выборы, суд, иск, округ, выборы в парламент , выборы 2019

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Сегодня

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