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В Антарктиде завершился второй тур выборов президента Украины: фото

Сегодня, 16:42

В голосовании приняли участие 12 граждан Украины, то есть все участники двадцать четвертой Украинской антарктической экспедиции

Фото: uac.gov.ua
Фото: uac.gov.ua.

На спецучастке на антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра.

Фото: uac.gov.ua
Фото: uac.gov.ua

Голосование началось в 8.00 по местному времени (14.00 по киевскому времени) и продолжалось около получаса. В 14.30 избирательная комиссия оформила протокол и в 14.40 и через интернет отправила его в ЦИК.

uac.gov.ua
uac.gov.ua

В голосовании приняли участие 12 граждан Украины, то есть все участники двадцать четвертой Украинской антарктической экспедиции.

Напомним, что в волеизъявлении во время первого тура выборов Президента Украины приняли участие 37 человек – 11 членов постоянной экспедиции и 26 ученых из сезонного отряда, которые в то время находились на станции. На прошлой неделе состоялась ротация, и на станции остались только 12 полярников.

Процедура голосования 21 апреля проходила в помещении знаменитого бара "Фарадей", который остался Украине в наследство от британских ученых.

Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).

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Тег выборы, Антарктида, Академик Вернадский

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