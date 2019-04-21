В Антарктиде завершился второй тур выборов президента Украины: фото
В голосовании приняли участие 12 граждан Украины, то есть все участники двадцать четвертой Украинской антарктической экспедиции
На спецучастке на антарктической станции "Академик Вернадский" завершилось голосование во втором туре президентских выборов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антарктического научного центра.
Голосование началось в 8.00 по местному времени (14.00 по киевскому времени) и продолжалось около получаса. В 14.30 избирательная комиссия оформила протокол и в 14.40 и через интернет отправила его в ЦИК.
В голосовании приняли участие 12 граждан Украины, то есть все участники двадцать четвертой Украинской антарктической экспедиции.
Напомним, что в волеизъявлении во время первого тура выборов Президента Украины приняли участие 37 человек – 11 членов постоянной экспедиции и 26 ученых из сезонного отряда, которые в то время находились на станции. На прошлой неделе состоялась ротация, и на станции остались только 12 полярников.
Процедура голосования 21 апреля проходила в помещении знаменитого бара "Фарадей", который остался Украине в наследство от британских ученых.
Напомним, в первом туре выборов президента Украины явка избирателей составила 63,52% по данным со всех 199 избирательных округов по стране. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).
По результатам первого голосования в избирательной гонке первое место занял Владимир Зеленский с результатом 30,24% (5 713 825 голосов). Действующий президент Петр Порошенко набрал 15,95% (3 014 538 голосов). Третье место заняла Юлия Тимошенко с результатом 13,40% (2 532 230 голосов).
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