В Центризбиркоме дали оценку первому туру выборов в Украине

Выборы прошли относительно спокойно н только на территории нашей страны, но и за границей

Фото: facebook.com/slipachuktetiana/.

В Центризбиркоме дали оценку первому туру выборов в Украине //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/89d/15c/5c989d15c23f5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/89d/15c/5c989d15c23f5.jpg 2019-04-01T11:20:38+03:00 Новости Выборы прошли относительно спокойно н только на территории нашей страны, но и за границей

Центральная избирательная комиссия довольна проведением первого тура выборов, несмотря на предостережения накануне выборов, – день голосования прошел без системных нарушений, а после закрытия избирательных участков серьезных происшествий не было. Об этом заявила на пресс-конференции глав ЦИК Татьяна Слипачук.

"Было много различных предостережений, градус этой избирательной кампании был очень высоким... Но день голосования и ночь после него прошли без системных нарушений. Поэтому мы действительно можем говорить о том, что мы должным образом в соответствии с законодательством, завершили первый этап", – сказала она.

Кроме того, она отметила и спокойное голосование за границей. По ее словам, общая явка на всех заграничных участках составила 12,62% избирателей: в списках было 434 тыс. украинцев, а проголосовали 54 тыс.

"На участках в разных государствах была разная активность избирателей, от 20% до 100%. Сейчас проработана информация по 97 из 101 избирательного участка", – добавила глава ЦИК.

Как сообщалось, заместитель председателя ЦИК Евгений Радченко заявил, что давления на военнослужащих в ООС во время голосования не было. Он отмечает, что также не подтвердились опасения относительно применения админресурса.

Напомним, вчера в 20:00 завершилось голосование в первом туре. Явка на выборах президента составила 63,49%. Это официальные данные Центризбиркома. Рекордной, впрочем, такая явка не стала. Наиболее высокая явка была в Волынской (68,35%) и Львовской (68,88%) областях, а также в Киеве (68,01%).

Так, по состоянию на 10:30 утра ЦИК обработал 63,43% бюллетеней. Первое место продолжает удерживать Владимир Зеленский – 30,39% голосов (проголосовали за него 3,5 млн человек), далее Петр Порошенко – 16,34% (почти 1,88 млн), Юлия Тимошенко – 13,10% (1,5 млн). Также читайте, как голосовали регионы, где и кого из кандидатов поддерживали больше.

В свою очередь в гражданской организации ОПОРА называли самые распространенные нарушения на выборах президента Украины. Оказалось, что наиболее массовыми были разглашение тайны голосования и фотографирование избирательного бюллетеня.

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