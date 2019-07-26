В Черкасской области на 194-м округе "слуга народа" Шпак победила выдвиженца "Голоса"

Разрыв между лидером и конкурентом превысил 30 процентов

Фото: facebook.com/cvu.ngo.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 194 в Черкасской области после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец партии "Слуга народа" Любовь Шпак с результатом 41,27% (26 848 голосов). На втором месте оказался кандидат от партии "Голос" Виктора Евпака – за него отдали голоса 11,19% избирателей (7 285 голосов).

Напомним, Шпак Любовь Александровна родилась 19 июля 1980 в городе Киев, гражданка Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента, беспартийная, проживает в Черкассах, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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