В Черкасской области на 196-м округе кандидат "Слуги народа" победил нардепа Бобова

Разрыв между лидером и конкурентом превысил 10 процентов

Фото: AFP

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 196 в Черкасской области после подсчета 100% протоколов победил выдвиженец партии "Слуга народа" Андрей Стрихарский с результатом 38,89% (28 853 голосов). На втором месте оказался нардеп-самовыдвиженец Геннадий Бобов – за него отдали голоса 27,30% избирателей (20 258 голосов).

Напомним, Стрихарский Андрей Петрович родился 4 августа 1981 года в городе Александрия Кировоградской области, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, директор ООО "Компания "Статус Групп", беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, субъект выдвижения – Политическая партия "Слуга народа".

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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