В Черкасской области на 198-м округе нардеп Рудик обошел "слугу народа" Дяченко

Разрыв между победителем и конкурентом составил тысячу голосов

Фото: REUTERS / Valentyn Ogirenko.

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 198 в Черкасской области после подсчета 100% протоколов победил народный депутат-самовыдвиженец Сергей Рудик с результатом 28,91% (18 924 голосов). На втором месте оказалась кандидат от партии "Слуга народа" Наталья Дьяченко – за нее отдали голоса 27,36% избирателей (17 909 голосов).

Напомним, Рудик Сергей Ярославович родился 11 октября 1970 в городе Черновцы, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в городе Корсунь-Шевченковский Корсунь-Шевченковского района Черкасской области, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам.

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".

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