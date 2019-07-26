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В Черкасской области на 200-м округе нардеп Яценко уверенно победил "слугу народа" Воронцову

26 июля, 19:13

Разрыв между победителем и конкурентом составил почти 54%

Фото: Сергей Николаев, Сегодня

Внеочередные выборы в Верховную Раду Украины 2019 года завершились. Народ выразил свою позицию на избирательных участках, амы следим за результатами волеизъявления украинцев.

В частности, на одномандатном избирательном округе № 200 в Черкасской области после подсчета 100% протоколов победил нардеп-самовыдвиженец Антон Яценко с результатом 69,08% (50 712 голосов). На втором месте оказалась кандидат от партии "Слуга народа" Елена Воронцова – за нее отдали голоса 15,12% избирателей (11 104 голоса).

Напомним, Яценко Антон Владимирович родился 13 июля 1977 года в городе Киев, гражданин Украины, в течение последних пяти лет проживает на территории Украины, образование высшее, народный депутат Украины, беспартийный, проживает в Киеве, судимость отсутствует, самовыдвижение.

Также сайт "Сегодня" опубликовал список народных депутатов, прошедших в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам

При этом известна большая часть парламента, избранного на выборах-2019. Больше читайте в материале "Сегодня": "Выборы Рады: кто прошел в парламент по партийным спискам".


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Тег выборы, ЦИК, мажоритарка, результаты, мажоритарный округ, результаты выборов, результаты голосования, Черкасская область

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Источник:

Сегодня

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