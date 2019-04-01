В ЦИК посчитали более 30 % протоколов

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур выборов

Фото: AFP

В ЦИК посчитали более 30 % протоколов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0e5/4eb/5ca0e54eb6389.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0e5/4eb/5ca0e54eb6389.jpg 2019-04-01T05:42:00+03:00 Новости Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко выходят во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины публикует официальные данные по итогам голосования в первом туре выборов президента Украины.

ЦИК обработала 30,52% протоколов. Недействительными признаны 1,17% бюллетеней. Количество избирателей, принявших участие в голосовании по Украине - 4 286 895 человек.

Согласно этим данным, в избирательной гонке лидирует Владимир Зеленский с результатом 30,18% (1 455 103 голосов).

Действующий президент Украины Петр Порошенко набирает 16,65% (802 809 голосов).

Третье место занимает Юлия Тимошенко с результатом 13,22% (637 696 голосов).

Напомним, явка на выборах президента составила 63,52%. Это официальные данные Центризбиркома.

Результаты опросов избирателей таковы: по финальным данным национального экзит-пола, за кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали – 30,6%, за действующего главу государства Петра Порошенко – 17,8%, за лидера ВО "Батькивщина" Юлию Тимошенко – 14,2%.

Таким образом, по предварительным данным, во второй тур проходят Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Второй тур состоится, если ни один из кандидатов не наберет в первом туре более 50% голосов. Окончательные результаты голосования должны подвести не раньше, чем через 10 дней. А инаугурация нового президента состоится не позже 3 июня.

Напомним, сайт "Сегодня" ведет хронику событий – следит за ходом выборов в режиме онлайн. Читайте все о ходе голосования и смотрите видео- и фото отчеты.

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